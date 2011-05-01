تیم ووشوی زنجان نایب قهرمان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مرحله پایانی چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور (جام ستارگان) با حضور 4 تیم راه‌یافته به این مرحله در سالن آکادمی ووشو مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، تا تیم‌های مقاومت زنجان، گیلان، نفت تهران و دبیری تبریز برای تعیین چهارمین قهرمانی این دوره از رقابت‌ها به مصاف هم بروند.

در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها، ابتدا نفت تهران به مصاف نماینده گیلان رفت و توانست با نتیجه 10 بر 3 از سد حریف خود گذشته و به فینال این مسابقات راه یابد. دومین بازی این مرحله را نیز تیم‌های مقاومت زنجان و دبیری تبریز برگزار کردند که نماینده ووشو استان زنجان موفق شد با حساب 8 بر 5 حریف خود را شکست داده و به‌همراه تیم نفت راهی فینال چهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر شود.

قبل از برگزاری فینال این مسابقات، تیم‌های گیلان و دبیری تبریز برای تعیین تیم سوم به مصاف هم رفتند که نتیجه دیدار رده‌بندی به سود گیلان به پایان رسید تا این تیم عنوان سومی را به‌دست آورد. در فینال نیز دو تیم مقاومت زنجان و نفت تهران که همواره در فینال رو در روی یکدیگر ایستاده‌اند، این‌بار نیز به مصاف هم رفتند، تا بار دیگر شانس خود را برای تصاحب قهرمانی امتحان کنند. در این بین، مقاومت زنجان با توجه به اینکه در دو دوره گذشته به مقام نایب‌قهرمانی دست یافته بود، انگیزه زیادی برای کسب عنوان نخست این رقابت‌‌ها برای اولین بار داشت.

اکبر محمدزاده، علی یوسفی، میلاد قزل‌سفلو، جواد آقایی، امید زارع‌رفیع، غلامحسن حسین‌زاده و امیر فضلی در بخش ساندا و امیر محمدرضایی به همراه جواد بخشی، سید رحیم موسوی و داود بهرام‌خانی در بخش تالو بازی کردند که در پایان این مسابقه، نفت تهران با نتیجه 9 بر 4 از سد مقاومت زنجان گذشت و به مقام قهرمانی دست یافت تا مقاومت زنجان در روزی که با لشگری از بازیکنان مصدوم مواجه بود و نفراتی همچون محسن محمدسیفی، محمدرضا کرباسیان، حمید قره‌داغی، شهاب ولی و حامد نصرتی را در اختیار نداشت، برای سومین سال متوالی در مکان دوم قرار گیرد.