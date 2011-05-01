هشدار به باغداران آذربایجان شرقی در خصوص احتمال سرمازدگی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایوب ایرانی فام ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه سرمازدگی و یخ زدگی دو مقوله متفاوت است، گفت: یخ زدگی از مهمترین عوامل خسارت زا در محصولات کشاورزی است، حتی اگر عملیات زراعی و مدیریتی به طور کامل انجام گیرد یک شب یخبندان موجب از دست رفتن کامل محصول می‌شود.

وی تاکید کرد: شناخت عوامل و مکانیزم فرایند سرمازدگی به نوع سرما، تنش‌های سرما زدگی و یخبندان، سایر شرایط اقلیمی منطقه و اختلافات دمایی، نوع و واریته گیاه، وضعیت گیاه (جوانه ، گل دهی .....)، مدیریت تغذیه و عملیات خاک ورزی و میزان نقش باکتری های مولد هسته یخ INA+ بستگی دارد.

ایرانی فام گفت: یخبندان تشعشعی، یخبندان انتقالی و یخبندان تشعشعی و انتقالی از انواع یخ زدگی است.

وی با اشاره به اینکه یخبندان تشعشعی در اثر هدر رفت انرژی خالص از طریق تشعشع از سطح زمین به آسمان که معمولا با اثر وارونگی همراه است ایجاد می شود، افزود: از ویژگی‌های این یخبندان همراه بودن با آسمان صاف و هوای آرام و بدون باد است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان خاطر نشان کرد: خسارت ناشی از یخبندان تشعشعی روی گیاهان ابتدا به صورت قهوه‌ای شدن و از بین رفتن بافت گیاه می‌شود.

وی به یخبندان انتقالی اشاره کرد و گفت: این یخبندان در آسمان ابری و باد ملایم تا شدید و رطوبت نسبی پایین اتفاق می افتد.

روشهای فعال و غیرفعال راهکار موثر برای حفاظت از سرمازدگی

ایرانی فام روشهای حفاظت در برابر سرما زدگی و یخ زدگی را شامل روشهای فعال و غیرفعال دانست و گفت: روش فعال، روش کوتاه مدتی است که همزمان با شب بروز یخبندان انجام می‌شود.

وی راههای پیشگیری را برشمرد و گفت: از جمله استفاده از بخاری‌ها، استفاده از مه پاشی و آب پاشی، ماشینهایی با چاهک معکوس(با بالا آوردن درجه حرارت از سرما زدگی جلوگیری کند) و سم پاشی جهت از بین بردن باکتری های INA+ است .

وی با ذکر اینکه روش غیر فعال، روش پیشگیرانه بلند مدت است، گفت: این نوع پیشگیری معمولا قبل از ورود سرما و یخبندان باید انجام شود، که به مواردی شامل انتخاب زمین، انتخاب رقم مقاوم به سرما، خودداری کردن از عملیات خاک ورزی مثل کود دادن های مختلف و هرس به موقع است.

ایرانی فام کشاورزان و باغداران استان را به تهیه ضدیخ گیاهان برای جلوگیری ازسرمازدگی احتمالی درختان ترغیب کرده و گفت: پاشیدن ضد یخ روی درختان مقاومت گیاهان را در برابرسرما و یخ زدگی تا حد قابل قبولی افزایش داده و در اثر استفاده از این ماده میوه ها بزرگتر، سنگین تر، براق تر و خوشمزه تر می شود.