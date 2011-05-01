اربیل میزبان دیدار رفت امیدهای عراق و ایران/ پیشنهاد انجام دیدار برگشت در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال مخالفت مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری دیدار رفت تیم های عراق و ایران در کشوری غیر از عراق، شهر اربیل به عنوان میزبان این دیدار تعیین شد.

چندی پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا این شهر را به عنوان میزبان مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا درسال2011 معرفی کرد.دیدار رفت تیم های فوتبال امید ایران و عراق در مرحله دوم رقابتهای مقدماتی المپیک لندن روز 29 خرداد برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال امید در پیشنهادی به فدراسیون فوتبال خواستار برگزاری دیدار برگشت تیم های ایران و عراق در ورزشگاه یادگار امام تبریز شده است. منصوریان استقبال کم تماشاگران از دیدارهای تیم امید در تهران و علاقمندی فوتبال دوستان تبریزی برای حمایت از تیم امید در دیدار حساس مقابل عراق را دلیل این امر عنوان کرده است.

قرار است درصورت موافقت مسئولان فدراسیون فوتبال با این پیشنهاد کمیته روابط بین الملل این موضوع را به کمیته مسابقات AFC منتقل کند. دیدار برگشت تیم های امید ایران و عراق روز 2 تیرماه برگزار خواهد شد. تیم برتر این مرحله به رقابتهای گروهی برای راهیابی به المپیک صعود خواهد کرد.