هجدهمین شماره "بیناب" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره اخیر این نشریه که به مدیر مسئولی محسن مومنی شریف و سردبیری ایرج داداشی منتشر شده، مقالات متعددی در رابطه با موضوع ویژه‌نامه عرضه شده است که از آن جمله می‌توان به جام جهان‌بین (سواد بصری در هنر ایرانی-اسلامی)، انعکاس ورزش در نگاره‌ها و طراحیهای دوران ایلخانی تا صفویه، بازخوانی آموزه‌های شیعی در مضامین کتیبه‌های صندوقهای چوبی مقابر و همچنین از تنوع تا ترکیب اشاره کرد.

در "سخن سردبیر" می‌خوانیم: در مطالعات با رویکرد جامعه‌شناسی به ویژه در هنر، نیازمند یک بازنگری اساسی هستیم. تصور می‌شود چنانچه به پیشینه آراء حکمای مسلمان از فارابی تا حکیم سبزواری مراجعه شود، می‌توان طرحی از مطالعات اجتماعی را مبتنی بر حکمت اسلامی بنیان گذارد. ابن خلدون را پدر جامعه‌شناسی خوانده‌اند لیکن نگاه ابن‌خلدون به مباحث اجتماعی نگاهی مبتنی بر پارادایم مدرن نیست.

در آخرین شماره "بیناب" آثار نویسندگان، مترجمان و پژوهشگرانی چون محمد خزایی، محمد قسیم حسینی، مهناز شایسته‌فر، رضا افهمی، محمد نقی‌زاده، خشایار قاضی‌زاده، مژگان خیرالهی ازناوله و علی نعمتی بابای‌لو را می‌توان خواند.

هجدهمین شماره دوماهنامه "بیناب" به صاحب‌امتیازی حوزه هنری در 195 صفحه و به قیمت 4500 تومان منتشر شده است.

