14 درصد سهمیه تسهیلاتی گیلان مختص بخش تعاون است

محمد علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در عرصه آمایش صنعتی 11 درصد اعتبارات به بخش تعاون اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات نقش بسیار مهمی برای ایجاد اشتغال دایم، با ثبات و پایدار دارد، یادآورشد: بخش تعاون در این زمینه وضعیت مناسبی ندارد.

مدیرکل تعاون گیلان با اعلام اینکه فعالیت های تعاونی 40 تا 45 درصد بخش تولید استان را شامل می شوند، گفت: اقتصاد تعاون استان در زمینه پرههای ماهیگیری و صیادی 100 درصد، در حمل و نقل بیش از 70 درصد است.

رمضانی با بیان اینکه تعاون استان درعرصه اشتغال وضعیت مناسبی ندارد، اظهارداشت: به همت تمامی مسئولان، کارگروه های مختلف، بانکها و استاندار باید به سهم واقعی رسید.