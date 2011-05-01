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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

14 درصد سهمیه تسهیلاتی گیلان مختص بخش تعاون است

14 درصد سهمیه تسهیلاتی گیلان مختص بخش تعاون است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون گیلان گفت: در زمینه بنگاه های زودبازده اقتصادی حدود 14 درصد سهمیه تسهیلاتی استان به بخش تعاون اختصاص دارد که این وضعیت به هیچ وجه راضی کننده نیست.

 محمد علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در عرصه آمایش صنعتی 11 درصد اعتبارات به بخش تعاون اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات نقش بسیار مهمی برای ایجاد اشتغال دایم، با ثبات و پایدار دارد، یادآورشد: بخش تعاون در این زمینه وضعیت مناسبی ندارد.

مدیرکل تعاون گیلان با اعلام اینکه فعالیت های تعاونی 40 تا 45 درصد بخش تولید استان را شامل می شوند، گفت: اقتصاد تعاون استان در زمینه پرههای ماهیگیری و صیادی 100 درصد، در حمل و نقل بیش از 70 درصد است.

رمضانی با بیان اینکه تعاون استان درعرصه اشتغال وضعیت مناسبی ندارد، اظهارداشت: به همت تمامی مسئولان، کارگروه های مختلف، بانکها و استاندار باید به سهم واقعی رسید.

کد مطلب 1301829

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