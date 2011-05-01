معابر کم عرض پایتخت ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شهابیان با بیان اینکه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ابتدای سال جاری طرح ساماندهی معابر کمتر از 6 متر را در دستور کارخود قرار داده است، افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح ارائه راهکار مناسب جهت حل مسائل و مشکلات موجود و پاسخگویی به نیازهای ساکنان واقع در اینگونه گذرها با رویکرد ارتقای کیفیت سکونت و انجام مداخله سنجیده در محیطهای شهری است.

وی، عملیات شناسایی و برداشت میدانی اطلاعات شبکه معابر با عرض کمتر از شش متر را در نوع خود منحصر به فرد عنوان کرد و گفت: از نیمه دوم اردیبهشت ماه جاری بر اساس اولویتهای تعیین شده، کار برداشت میدانی در سطح مناطق 22 گانه آغاز می شود.

به گفته شهابیان، در این طرح نحوه تعریض و یا تثبیت همه گذرهای ناهماهنگ با نظام تراکمی پهنه بندی طرح تفصیلی جدید شهر تهران و نیز وضعیت گذرهای واقع در محدوده های بافت ارزشمند تاریخی، بافت ارزشمند سبز، محدوده بافتهای فرسوده، معابر با شیب تند، معابر پلکانی و مواردی از این دست تعیین تکلیف شوند.

وی تصریح کرد: از جمله ویژگیهای بارز طرح ساماندهی شبکه معابر زیر 6 متر، انجام مطالعات اجتماعی و اقتصادی، توجه به موضوعاتی چون آثارمیراث تاریخی و فرهنگی، روان سازی نظام حرکت، طراحی شهری ونیز حقوق مکتسبه است .



