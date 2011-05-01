فرزاد حاتمی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: هدف ما این است که تیم صبای قم در مسابقه یکشنبه بیش از آنکه به حاشیه‌ها توجه کند به کسب سه امتیاز و به کسب نخستین پیروزی خارج از خانه خود در مقابل تراکتور سازی تبریز بیندیشد.



صبا برای ارائه بهترین بازی خود آماده است



وی با اشاره به وضعیت تیم صبای قم در آستانه این مسابقه حساس خاطرنشان کرد: بهتر است منتظر بازی شویم تا وضعیت تیم صبا را ببینیم زیرا یقین دارم با تمرینات و شرایط خوبی که در هفته اخیر پشت سرگذاشته‌ایم، تیم برای ارائه بهترین بازی خود مقابل تیم تراکتور سازی آماده است.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: تمام بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در سلامتی کامل به سر می‌برند و از بازیکن محروم یا مصدوم در تیم صبا فقط مرتضی کاشی و حمیدرضا فرزانه با مشکل مواجه هستند ولی سایر بازیکنان برای ارائه بازی خوب آماده هستند.



تیم مدعی باید قدر فرصت‌های گلزنی را بداند



وی تاکید کرد: این بازی مانند سایر بازی‌های لیگ برتر به یک اندازه دارای اهمیت است اما با توجه به وضعیت دو تیم در جدول رده‌بندی قطعا هر دو تیم به دنبال کسب سه امتیاز خواهند بود که اگر این اتفاق برای صبا رخ دهد به مکان‌های بالای رده‌بندی لیگ برتر نزدیک‌تر خواهیم شد.



بازیکن شش گله تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: در این مسابقه تیمی که بتواند از فرصت‌های گلزنی به بهترین نحو ممکن بهره ببرد پیروز میدان خواهد بود اما امیدوارم هر دو تیم بازی خوب و تماشاگر‌پسند به همراه رعایت اصول جوانمردی و اخلاق را به نمایش بگذارند.



صبا روند موفقیت‌آمیزی را در پیش می‌گیرد



وی اضافه کرد: تیم فوتبال صبای قم با کسب حداکثر امتیازات خانگی، هم اکنون با 37 امتیاز در رده دهم جدول رده‌بندی جای گرفته است و اختلاف امتیازی کمی با تیم‌ نفت آبادان در رده بالاتر از خود دارد، بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف ما این است که هم در بازی امروز در تبریز مقابل تراکتور سازی و هم در سایر بازی‌های لیگ بتوانیم روند موفقیت‌آمیزی را در پیش بگیریم.



تراکتور سازی حتی در بدترین شرایط ضعیف نیست



مهاجم گلزن تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: صبای قم یکی از تیم‌های مدعی دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌ فارس بود به همین دلیل در لیگی که تمام تیم‌ها با بهترین امکانات حضور یافته‌اند، هیچ حریفی از جمله تراکتور سازی حتی در بدترین شرایط ضعیف نیست و نباید آن را دست کم گرفت.



وی تاکید کرد: بر خلاف تصور، صبای قم دست به بازی امروز تدافعی نخواهد زد و با توجه به بازیکنان خوش تکنیک و تاثیر‌گذاری که داریم تنها به فکر شکست تراکتور سازی و کسب سه امتیاز هستیم اما برای رسیدن به این هدف بازیکنان صبا باید از موقعیت‌های به دست آمده به خوبی استفاده کنند تا تیم پیروز باشند.



تیم‌های فوتبال صبای قم و تراکتور سازی تبریز در بازی هفته پانزدهم از دور برگشت دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از ساعت 18 امروز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف یکدیگر می‌روند.