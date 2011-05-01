فوران آتشفشان اکوادور/ تصاویر پرواز سنگهایی به بزرگی کامیون از آتشفشان

به گزارش خبرگزاری مهر، فوران این آتشفشان باعث شد بیش از 300 نفر از ساکنان منطقه کوهستانی از خانه های خود فرار کرده و جان خود را نجات دهند.

با فرو رفتن چندین شهر اطراف این آتشفشان پنج هزار متری در زیر خاکسترهای آتشفشانی مدارس این منطقه کم جمعیت برای سومین روز متوالی تعطیل شدند. صدای فوران انفجاری این آتشفان بزرگ که یکی از کوه های رشته کوه آندس در 135 کیلومتری جنوب شرق پایتخت اکوادور است از کیلومترها دورتر شنیده می شد.

یک موسسه ژئوفیزیک محلی که فوران آتشفشان را از رصدخانه ای در نزدیکی محل فوران تحت نظر داشت اعلام کرد تکه سنگهای غول پیکر و درخشان تا فاصله 1.9 کیلومتری از سطح دهانه آتشفشان به زمین می خوردند. کوچکترین این سنگها به اندازه یک خودروی سواری و بزرگترین آنها به اندازه یک کامیون بودند که در نتیجه برخورد آنها با سطح زمین حفره هایی به وسعت 10 متر به وجود آمده است.

مقامات محلی اعلام کردند شرق آتشفشان به ویژه "بانوس" منطقه ای توریستی در فاصله 4.8 کیلومتری آتشفشان در زیر لایه هایی ضخیم از خاکسترهای آتشفشانی فرو رفته اند.

بر اساس گزارش دیلی میل، این آتشفشان از سال 1999 فعال بوده است و در فوران جولای و آگوست سال 2006 این آتشفشان، دست کم چهار نفر کشته و هزاران نفر خانه های خود را ترک کردند: