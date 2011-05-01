تولید آب و تصفیه خانه اردبیل به بخش خصوصی واگذار شد

عبدالحسین حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این مهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری وظایف و برخی خدمات به بخش خصوصی محقق شده است.

وی اضافه کرد: در اجرای این اصل شرکت آبفای استان در سال گذشته نیز نگهداری و بهره برداری از خط انتقال ایستگاههای پمپاژ آب شهر گرمی به طول بیش از 60 کیلومتر را به بخش خصوصی واگذار کرده بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان جلوگیری از هزینه های زائد نگهداری از تجهیزات و تاسیسات را از اهداف مهم واگذاری خدمات به بخش خصوصی عنوان کرد .

وی افزود: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی، بهره برداری از تصفیه خانه آب اردبیل و بخشی از تامین آب شرب سرعین از ابتدای سال جاری به بخش خصوصی واگذار شد.

حسن زاده همچنین از واگذاری تمام چاههای تولید آب استان به بخش خصوصی خبر داد و از پیمانکاران خواست که در استفاده بهینه و رعایت الگوی مصرف در انرژی مصرفی تاسیسات تلاش مضاعفی داشته باشند.

به گفته مدیرعامل آبفای استان واگذاری اتفاقات آب شهر اردبیل به بخش خصوصی در کوتاهترین زمان ممکن از برنامه های آینده این شرکت خواهد بود.