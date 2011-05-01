  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

حسن زاده خبر داد:

تولید آب و تصفیه خانه اردبیل به بخش خصوصی واگذار شد

تولید آب و تصفیه خانه اردبیل به بخش خصوصی واگذار شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل از واگذاری عملیات تولید آب، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه آب اردبیل به بخش خصوصی خبر داد.

عبدالحسین حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این مهم در اجرای اصل 44  قانون اساسی در خصوص واگذاری وظایف و برخی خدمات به بخش خصوصی محقق شده است.

وی اضافه کرد: در اجرای این اصل شرکت آبفای استان در سال گذشته نیز نگهداری و بهره برداری از خط انتقال ایستگاههای پمپاژ آب شهر گرمی به طول بیش از 60 کیلومتر را به بخش خصوصی واگذار کرده بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان جلوگیری از هزینه های زائد نگهداری از تجهیزات و تاسیسات را از اهداف مهم واگذاری خدمات به بخش خصوصی عنوان کرد .

وی افزود: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی، بهره برداری از تصفیه خانه آب اردبیل و بخشی از تامین آب شرب سرعین از ابتدای سال جاری به بخش خصوصی واگذار شد.

حسن زاده همچنین از واگذاری تمام چاههای تولید آب استان به بخش خصوصی خبر داد و از پیمانکاران خواست که در استفاده بهینه و رعایت الگوی مصرف در انرژی مصرفی تاسیسات تلاش مضاعفی داشته باشند.

به گفته مدیرعامل آبفای استان واگذاری اتفاقات آب شهر اردبیل به بخش خصوصی در کوتاهترین زمان ممکن از برنامه های آینده این شرکت خواهد بود.

کد مطلب 1301851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها