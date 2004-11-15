روحاني: آژانس راهكارهاي مناسبي براي اثبات صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران دارد // اروپا بايد حسن نيت داشته باشد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" روحاني در خصوص عضويت ايران در گروه ويژه چرخه سوخت گفت : گروهي موسوم به N.M A در آژانس وجود دارد كه درباره چرخه سوخت بحث مي كند كه آينده سوخت هسته اي چگونه باشد و در اختيار چه كشورهايي باشد و اگر به توافق برسند براي عضويت ايران در نهايت الحاقيه ديگري بوجود مي آيد كه البته مشخص نيست چقدر طول مي كشد ايران عضو آن شود ، شيوه كار اين است كه مدير كل آژانس بايد از ايران دعوت كند تا به عنوان عضو وارد اين گروه شود ، اتحاديه اروپايي در توافقنامه پاريس اعلام كرده كه از عضويت ايران حمايت مي كند و آقاي مدير كل اين كار را انجام دهد ، اميدواريم اين كار انجام شود ، توافق بقيه كشورها نيازي نيست ، البته در اينگونه موارد كشورهاي موافق و مخالفي هم هستند كه در تصميمات آژانس تاثير مي گذارند اما طبق مقررات مديركل مي تواند دعوت كند و اين دعوت را ظرف روزهاي آينده انجام دهد . ورود ما به اين جمع بسيار مهم است به دليل اينكه بحث چرخه سوخت براي آينده دنيا و اين حائز اهميت است .

وي در خصوص شكست مذاكرات و توافقات گفت : به هر حال دو طرف تصميم گرفتيم كه مذاكرات جدي را شروع كنيم اگر اين مذاكرات جدي باشد به شكست كشانده نمي شويم و اين مذاكرات را به نتيجه مي رسانيم مگر اينكه يكي از طرفين واقعي و جدي نباشد ولي ما جدي هستيم و فكر مي كنيم كه اروپايان هم جدي هستند.

روحاني گفت : مسئله غني سازي در اين توافق صراحتا آمده است كه اروپا از ما مي خواهد غني سازي ايران به گونه اي باشد كه مطمئن شوند به سمت سلاح نمي رويم ، اين كار خيلي پيچيده اي نيست ، فرمولي علمي و عملي دارد ، ما در اين زمينه از كشورهاي ديگر همچنين از آژانس و غير متعهدها كمك خواهيم خواست و آژانس تضمين هاي خوب و مناسبي را براي اين كار دارد و مي تواند نظارت انجام دهد كه اروپا را مطمئن كند .

روحاني گفت : حسن نيت در دو طرف باشد بحث غني سازي ايران قابل حل و فصل است اما اينكه مذاكرات شكست بخورد نمي تواند در هيچ مسيري صد درصد موفق مي شود . حتي در داخل كشور هم تصميم هايي گرفته مي شود هيچ كس نمي تواند بگويد چهار يا چند ماه ديگر چه مي شود علامتي را نمي بينيم كه معضل بزرگي باشد كه نتوانيم اين مسير را ادامه دهيم .

وي در خصوص ديدگاه آمريكا درباره توافق ايران و اروپا و اينكه آمريكا در اين خصوص چه سياستي را اتخاذ مي كند گفت : كسي كه تا حالا در پشت اين پرونده بود و مشكلات درست مي كرده است آمريكا بوده و در شوراي حكام هم آمريكايي ها سر دسته مخالفين حل و فصل مسئله ايران بودند ، اينكه آمريكا دربرابر توافق ما با اروپا چه عكس العملي نشان مي دهد بايد منتظر بمانيم ، اولين عكس العمل از سوي بوش عكس العمل منفي نبود به هرحال بايد به اجلاس برسيم وببينيم آمريكايي ها بازهم مي خواهند ايستادگي كنند و يا انعطاف نشان دهند .علي القاعده بوش دوره اول با بوش دوره دوم فرق مي كند .