"سمنان" اولین استان الکترونیکی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر جلالی پیش ازظهر یکشنبه در نشست شهر الکترونیک گرگان افزود: پروژه شهر الکترونیک بیشتر یک پروژه فرهنگی است تا پروژه اجرایی، زیرا هنوز زیرساختهای لازم برای انجام کامل شهر الکترونیک وجود ندارد و از لحاظ فرهنگی و تفکری این پروژه عملیاتی شده و پیشرفت آن در بطن جامعه کاملا مشهود است.

وی مفهوم شهر الکترونیک را توسعه فرهنگی شهر الکترونیک دانست و ادامه داد: شروع پروژه شهر الکترونیک از گرگان تجربه بسیار خوبی برای ادامه مسیر بود آنگونه که بطور مثال در استان سمنان توانستیم 17 شهر الکترونیک ایجاد کرده و اولین استان الکترونیکی را کلید بزنیم.

جلالی ادامه داد: تفکر شهر الکترونیک از شهر الکترونیک گرگان آغاز شد و این در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی تصریح کرد: لازم می دانم این مژده را هم بدهم که از لحاظ تعداد بازدید کنندگان سایت شهرهای الکترونیک رتبه اول متعلق به گرگان است.

جلالی مهمترین دستاورد شهر الکترونیک را توسعه دانایی دانست و ادامه داد: شناسایی نقاط ضعف و قوت وبازخوردهای این طرح سبب ساز دانایی گردید که همگان بدان دست یافتند و اینست که ارزشمند است.

وی در خاتمه از اعضای ستاد خواست تا فعالیت های خود را گسترش داده و در فکر ایجاد استان الکترونیک باشند و در ضمن پیشنهاد داد تا در میدان بسیج سیستم وایرلس ( اینترنت بی سیم ) را فعال کنند تا همگان در آن مکان بتوانند از اینترنت رایگان استفاده کنند.