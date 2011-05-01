اطلاعیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به مناسبت روز کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

روز یازدهم اردیبهشت مصادف اول ماه می مصادف است با گرامیداشت روز کارگر در ایران وجهان، فرصت را مغتنم می شماریم وبه این مناسبت از دو منظر اسلام و انقلاب اسلامی واز زاویه خاستگاه وعلت موجده روز جهانی کارگر تاملی نموده ونکاتی را متذکر می شویم:

در تاریخ ادیان الهی ودین مبین اسلام، همین بس که پیامبران بزرگ الهی همچون ابراهیم(ع)، موسی(ع)، عیسی(ع)، وحضرت ختمی مرتبت محمد بن عبد الله(ص) بخشی از عمر مبارک خود را به چوپانی وکارگری پرداخته وسپس به رسالت وپیامبری از جانب حضرت حق مبعوث گردیدند. ائمه معصومین (ع) نیز انجام کار وکشاورزی را جزو نکات برجسته عمر شریف وسیره مبارکشان به عنوان الگوهایی در آسمان درخشان امامت و ولایت به ودیعه گذاشته اند.پیامبر گرامی اسلام دست کارگری را که پینه بسته بود بوسه می زد ومی فرمود این است دستی که خداوند ورسولش دوسش دارند.

عمل صالح به عنوان متعالی ترین جلوه کار و تلاش مادی و معنوی بندگان خدا همه مرزهای کاذب ظاهری واشرافی را در می نوردد و با مبنا قراردادن تقوای الهی بجای تمامی امتیازات اشرافی وظاهری وریا کارانه، شاخص و معیارهایی ارائه می دهد که با حرکت بسوی خدا تحقق یافتنی است. در چنین نگرش الهی است که یک کارگر در گوشه کارگاه یا کارخانه تولیدی وصنعتی ویا یک کشاورز در عرصه تولید و تامین غذای خود ودیگران ،یا یک رفتگری که نظافت و پاکی را به مردم و جامعه هدیه می کند و یا کسی که سنگ وآجر حمل می کند، در صورت پرورش یافتن در دامان تقوا وقرب الهی، همنشین پیامبران وائمه معصومین (ع) می شوند. در انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی ایران کارگران از چنین شان و منزلتی برخوردار هستند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کارگران وحقوق آنها منزلت انسانی و پشتوانه قانونی عظیمی پیش بینی شده است. بر خلاف جوامع صنعتی و مدعی حقوق کار گر وبشر، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، صرفنظر از برخی کاستی ها و افراط و تفریطها، قویترین وجدی ترین حمایت ها را از کارگران در برابر کار فرمایان معمول می دارد. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مفتخریم که بخش عظیمی از مسئولین و مدیران ارشد و موثر نظام وعلمای بزرگ بلاد از میان اقشار کارگر و کشاورز و متوسط به پایین جامعه، درد دین ومردم را در دل داشتند تا در فرصتی که با الطاف خاصه الهی وبه رهبری امام راحل و فقید (ره) ورهبر معظم انقلاب اسلامی بساط ظالمانه وجابرانه استبدادی واستعماری ستم شاهی را در هم ریختند ونظام الهی واسلامی را جایگزین کردند که ارزش های الهی وانسانی احکام دین خدا از جمله منزلت کارگر و کار وتلاش وخدمت معنی و مفهومی حقیقی و واقعی و منطبق بر هم یافت .



از منظر بین المللی ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر مناسب می دانیم که به خاستگاه و آخرین وضعیت کارگران در نظام لیبرال دموکراسی اشاره کنیم. روز اول ماه می 1886 میلادی یاد آور به خاک خون غلطیدن کارگرانی است که در شیکاگوی آمریکا رخ داد. کارگرانی که برای احقاق کاهش ساعات کار گرد هم آمده بودند. مدعیان حقوق بشر وحقوق کارگر، میتینگ آرام وصنفی کارگران را وحشیانه سرکوب کردند. لکن از فردای آنروز مثل ظاهر سازیهای دروغین ونیرنگ آلود، روزی را به عنوان روز جهانی کارگر نامیدند . جالب اینکه روز و هفته کارگر که در سطح بین المللی کم و بیش مورد توجه قرار می گیرد . درآمریکا که قتلگاه کشته شدگان کارگر در روز اول ماه می است، رنگ وبوی خاصی ندارد. در حالی که دولتمردان آمریکا بیشترین سوء استفاده از ابزارهای سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل متحد ،کمیساریاری عالی حقوق بشر، اتحادیه های کارگری و... را می نماید. این در حالی است که طی سالهای اخیر وضیعت کارگران و حقوق آنان رو به وخامت نهاده است. پس از ظهور بحران اخیر اقتصادی به مرکزیت آمریکا، کار فرمایان و صاحبان سرمایه آمریکا وسپس کشورهای غربی، حقوق بشروکارگر، بدترین اطلاعیه علیه این ظلم وبی عدالتی صادر کردند. همچنان که دولت آمریکا و دولتهای همدست آن، برای کشتار حدود 4000 کارگر بدست گروهک مزدور وخائن ووابسته منافقین در ایران اسلامی، یک جمله ویک برگ اطلاعیه ننوشتند وصادر نکردند. رجاء واثق داریم که در پرتو آموزه های دینی و اخلاقی و بر گرفته از آرمان های امام راحل و شهدای گرانقدر ایران اسلامی، منزلت وجایگاه «کار وکارگر» در جمهوری اسلامی ایران متجلی تر خواهد شد. در سال «جهاد اقتصادی» آن که پایه های اصلی آن بر ایمان، باور، اعتقاد، اخلاص وشرف ایرانی _ اسلامی ودین کارگران وکشاورزان وهمه دست اندر کاران جهاد اقتصادی است، الگوهای برجسته،نه فقط در سطح ملی، که برای پاسخگویی به نیاز روبه گسترش جامعه اسلامی وکشورهایی که بیداری اسلامی در آنها موج می زند واوج می گیرد، بلکه در سطح بین الملل از جایگاه قرب و منزلت و کارآمدی کارگران ایران اسلامی ارائه نموده. بستر عدالت گستری موکب مهدی فاطمه (س) را بگسترانیم وبر جا پای آن منجی عالم بشریت بوسه زنیم .

آمین یارب العالمین