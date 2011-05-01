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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

"پشت صحنه داستان‌های من" در نمایشگاه کتاب نمایان می‌شود

"پشت صحنه داستان‌های من" در نمایشگاه کتاب نمایان می‌شود

کتاب "پشت صحنه داستان‌های من" نوشته محدثه رضایی همزمان با بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط انتشارات سوره مهر عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی درباره این اثر گفت: این کتاب مجموعه داستانهای کوتاهی است برای نوجوانان، که محتوای اصلی آن را در سنین 15-16 سالگی نوشته بودم.

وی ادامه داد: قهرمان داستانهای "پشت صحنه داستانهای من" دختر نوجوانی است که با اجتماع خود روبه‌رو می‌شود و سوالاتی به ذهنش خطور می‌کند که درباره جوابهای آنها به کنکاش می‌پردازد.

رضایی در مورد طیف مخاطبان کتابش گفت: به غیر از نوجوانان که شخصیت اصلی داستان هم از این گروه سنی است، این مجموعه داستانی برای جوانان به ویژه دختران مفید و خواندنی است.

وی که دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات است عنوان کرد: خوانندگان نوجوان و جوان با خواندن این داستانها می‌توانند راحت‌تر با مسائل و مشکلات جامعه روبه‌رو شوند.

کتاب "پشت صحنه داستانهای من" تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 120 صفحه و با شمارگان 2500 نسخه منتشر شده است و در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت ماه از ساعت 10 تا 20 در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 1301864

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