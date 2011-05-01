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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

باند توزیع سکه تقلبی در سیرجان متلاشی شد

باند توزیع سکه تقلبی در سیرجان متلاشی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 250 سکه تقلبی و دستگیری دو کلاهبردار در این زمینه خبر داد.

سرهنگ محمد شاه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در سیرجان اظهارداشت: پلیس امنیت این شهرستان در عملیاتی دو کلاهبردار را دستگیر و 254 سکه تقلبی طرح قدیم را کشف کرد.

سرهنگ شاه حیدری پور ادامه داد: این دو متهم ضمن شناسایی سوژه های خود طی تماس تلفنی پیشنهاد فروش سکه های طرح قدیم را به وی می دادند و در این تماس با انجام شیوه هایی خاص اعتماد مشتری خود را جلب کرده و در یک ملاقات حضوری و دریافت پول نقد و فروش سکه تقلبی بدون اینکه ردی از خود به جای بگذارند متواری می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان خاطر نشان کرد: پلیس در بازرسی از مخفیگاه این دو کلاهبردار 254 عدد سکه تقلبی طرح قدیم کشف و تحویل دستگاه قضایی داد.
 
سرهنگ شاه حیدری پور همچنین بیان داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری محور سیرجان - شیراز یک دستگاه کامیون را توقیف و هزار و 386 عدد اقلام و تجهیزات مربوط به دریافت امواج ماهواره را کشف و دو متهم را دستگیر کردند.
 
کد مطلب 1301873

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