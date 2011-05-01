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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

توکلی به مهر خبر داد:

پذیرش 4 هزار و 854 سرباز در دانشگاه علمی کاربردی/ ثبت‌نام از سه‌ شنبه

پذیرش 4 هزار و 854 سرباز در دانشگاه علمی کاربردی/ ثبت‌نام از سه‌ شنبه

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار اسامی 4 هزار و 854 نفر از سربازان وظیفه و بسیجیان سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی متقاضی دوره های دانشگاه علمی کاربردی به عنوان پذیرفته شدگان نهایی خبر داد.

حسین توکلی درگفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: داوطلبانی که حد نصاب نمره لازم را کسب کرده اند بر اساس اولویت کد رشته محل های انتخابی و ظرفیت تخصیص یافته گزینش شدند و فهرست اسامی تعداد 4 هزار و 854 نفر پذیرفته شدگان بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjeh.org اعلام شد.

وی افزود: پذیرفته شدگان لازم است از 13 تا 18 اردیبهشت ماه جاری با در دست داشتن مدارک مورد نیاز که در اطلاعیه دفترچه ثبت شده و با توجه به کدرشته محل قبولی به نشانی تغیین شده در جدول شماره 7 دفترچه راهنمای پذیرش دوره های مذکور مراجعه کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، خاطر نشان کرد: تعداد 8 هزار و 800 نفر برای پذیرش دوره های پودمانی ویژه سربازان وظیفه و بسیجیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1389 ثبت نام کرده بودند.

به گزارش مهر، پذیرفته شدگان لازم است با در دست داشتن مدارک مورد نیاز که در اطلاعیه دفترچه ثبت شده و با توجه به کدرشته محل قبولی به نشانی تغیین شده در جدول شماره 7 دفترچه راهنمای پذیرش دوره های مذکور مراجعه کنند.

تاریخ شروع کلاسها به زودی اعلام می شود.

رشته های تحصیلی سربازان علمی کاربردی

25 استان کشور در 28 مرکز تحت عنوان مرکز آموزشی امام حسین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 رشته دوره کاردانی پودمانی را به سربازانی که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت می کنند از سوی دانشگاه علمی کاربردی ارائه می دهند. 

شهریه های دوره های پودمانی کاردانی

شهریه ثابت در رشته های صنعتی یک میلیون و 265 هزار ریال، عملی و نظری 69 هزار و 575 ریال، عملی 113 هزار و 850 ریال، دروس پایه، اصلی و تخصصی 94 هزار ریال، دروس آزمایشگاهی 151 هزار ریال، دروس کارگاهی 164 هزار ریال و کارآموزی 189 هزار ریال است.

همچنین دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرده است بخشی از این هزینه ها را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بخش دیگر را سربازان پرداخت می کنند. ضمن اینکه میزان این شهریه ها از سایر شهریه های دانشگاه جامع علمی کاربردی پایین تر است.

کد مطلب 1301874

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