تعداد مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی کاهش یافت

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: بر اساس قانون دستگاه های حمایتی امداد باید سالانه 10 درصد از مددجویان زیرپوشش خود را کاهش دهند که این بحث در سال 88 به میزان سه درصد و سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه انتظار از استان ها متفاوت است، بیان داشت: 10 درصد کاهش مددجویان در هر سال شامل استان های برخوردار است که البته سایر استان های نیز در این راستا اقدام می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه رویکرد جدید امداد در دهه چهارم نظام و انقلاب بر راستای مطالبات رهبری است، اضافه کرد: ادامه روند اعتمادسازی در جامعه، توسعه مشارکت های مردمی در بعد فکری، معنوی و مادی، توانمندسازی خانواده ها و اشتغال و خودکفایی از اهداف امداد در دهه تحول و پیشرفت است.

اکبری از ابلاغ طرح امداد محله در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این طرح تمام بدنه اجتماع را به امداد وصل کرده و در باب شناسایی محرومان و رفع نیازها تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه میانگین منابع مالی در سطح کشور 26 درصد بر اساس مشارکت مردمی تعریف شده است، افزود: این میزان باید در برنامه پنج ساله به حداقل 45 تا 50 درصد مشارکت مردمی برسد که در استان در حال حاضر 15 درصد منابع مالی توسط مشارکت های مردمی تامین می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی میزان منابع مشارکتی مردم در سه سال اخیر را 10 درصد دانست و ادامه داد: علی رغم خشکسالی های اخیر مردم در راستای حمایت امداد مشارکت فعالانه ای داشته اند که طی پنج سال جاری باید این مشارکت حداقل به 26 درصد در استان برسد.

اکبری از ارائه خدمات موردی، تک خدمتی و چند خدمتی در امداد خبر داد و خاطرنشان کرد: خدمات امداد در حال حاضر بیشتر مستمر بوده که بر اساس برنامه قرار است این خدمات به صورت موردی، تک خدمتی و چندخدمتی برای افراد زیر پوشش ارائه شود.

وی ارائه این گونه خدمات را به پروسه زمانی و فرهنگ سازی نیازمند دانست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی بر تولید اشتغال و خودکفایی تاکید کرد و گفت: ارائه تسهیلات در قالب انگیزشی، توان افزایی و اشتغال و خودکفایی از اهداف امداد در راستای ایجاد اشتغال است.

اکبری افزایش توان افراد در مهارت های خاص و بالا بردن قدرت ریسک را از اهداف طرح های انگیزشی و توان افزایی برشمرد و اضافه کرد: در راستای اشتغال نیز با کاریابی و ارائه تسهیلات به صورت منابع امداد و بخشی تسهیلات بانکی برای اشتغال مددجویان اقدام می شود.

وی از ابلاغ طرح استعدادبخشی خانواده ها در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در این طرح هشت هزار و 600 نفر از افراد زیر پوشش و واجد شرایط اشتغال شناخته شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از ایجاد اشتغال این افراد در برنامه پنجم خبر داد و افزود: بخشی از این افراد نیاز به مهارت و بخشی هم دارای مهارت هستند که زمینه اشتغال آنها فراهم می شود.