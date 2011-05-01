طرح ویژه ترافیکی در محورهای جنوبی کرمان اجرا می شود

سرهنگ احمد حجت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از اجرای طرح کنترل ترافیک ویژه کامیون های حامل تره بار در محورهای جنوبی استان از اول اردیبهشت تا دهم خرداد ماه خبر داد.

وی تصریح کرد: همزمان با برداشت محصولات جالیزی در مناطق جیرفت و کهنوج همه ساله جاده های جنوبی و شرقی استان بویژه محورهای کهنوج - جیرفت و جیرفت - کرمان شاهد تردد انبوه وسایل نقلیه ویژه حمل بار است.

وی ادامه داد: در یک دوره زمانی شش هفته ای روزانه هزاران دستگاه وسیله نقلیه باری در مسیرهای فوق به صورت رفت و برگشت تردد می کنند.

این مسئول تصریح کرد: با این حجم تردد وضعیت جاده های فوق بگونه ای است که ظرفیت لازم جهت جابجایی انبوه وسایل نقلیه وجود ندارد و به همین دلیل حوادث رانندگی در محورهای مورد اشاره به شدت افزایش یافته و خسارت جانی و مالی سنگینی را تحمیل می کند.



وی در ادامه افزود: ضروری است که به اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به افزایش توان عملیاتی پلیس راه در محدوده این محورها ضمن پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی، حضور فیزیکی پلیس در محورهای مذکور افزایش یابد و به همین دلیل طرح کنترل ترافیک ویژه کامیون های حامل تره بار در این محدوده طی شش هفته اجرا می شود.



سرهنگ حجت آبادی هدف این طرح را افزایش توان عملیاتی پلیس راه جیرفت، بم و ماهان و اجرای دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی، برخورد با تخلفات حادثه ساز، کنترل دقیق ناوگان حامل تره بار رسیدگی سریع به تصادفات و امداد در سوانح رانندگی و کنترل نقاط حساس و حادثه خیز عنوان کرد.



وی منظور از اجرای این طرح را اجرای اعمال سیستم مدیریت کارشناسانه منطبق برنامه سازها، ایجاد آمادگی در شرایط مناسب خاص عبور و مرور در جاده ها، کاهش تصادفات و برقراری ترافیک ایمنی و کنترل ساعات کار رانندگان ناوگان با بررسی عمومی برشمرد.