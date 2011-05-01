نسل جدید آسیابهای مواد معدنی در سیرجان مورد استفاده قرار گرفت

مهدی مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با بهره برداری از کارخانه کنستانتره سنگ آهن گل گهر به روش پلی کام تا اواخر سال جاری به ظرفیت تولید 6.5 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن گل گهر سالانه دو میلیون تن افزوده می شود و این محصول به مصرف کارخانجات گندله سازی کشور می رسد.

وی با بیان به اینکه این پروژه با سرمایه ای بالغ بر 110 میلیارد تومان از آبان ماه سال 87 آغاز شده است افزود با بهره برداری از این پروژه اشتغال حدود 200 نفر به طور مستقیم و 500 نفر به طور غیر مستقیم ایجاد می شود.

مهدیان عنوان کرد: از ویژگی های مهم این طرح استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در بازیافت و کاهش مصرف آب خط تولید است.

وی گفت: با احداث این بخش از کارخانه در فاز دوم مصرف آب را تا حد 80 درصد کاهش می دهیم و حضور یک پیمانکار ایرانی که تمامی فعالیتهای مهندسی تامین و اجرای پروژه را بر عهده دارد ارزش و ویژگی پروژه را دو چندان کرده است.

مهدیان با ابراز امیدواری از راه اندازی گرم کارخانه با شارژ مولد اولیه به داخل خط تولید در خرداد ماه سال جاری ابراز داشت: راه اندازی پروژهای با این عظمت با حداقل زمان تاخیر، خود ثبت یک رکورد است که کمتر در کشور شاهد آن بوده ایم.

وی استفاده از نسل جدید آسیابهای مواد معدنی را از ویژگیهای دیگر این کارخانه دانست و یادآور شد: استفاده از این نوع آسیابها برای اولین بار در کشور است که با در نظر گرفتن تکنولوژیهای مدرن دنیا انتخاب شده اند.

مهدیان گفت: پس از سه مرحله سنگ شکنی سنگ خام معدنی و رسیدن به اندازه مناسب در بخش تغلیظ کارخانه نیز دو مرحله خردایش سنگ توسط این آسیابها انجام می شود.

وی در ادامه افزود: سنگ آهن آسیاب شده به کنستانتره سنگ آهن به درصد خلوص مشخصی می رسد که این محصول عمدتا وارد کارخانجات گندله سازی می شود.

مهدیان اشاره به بهرهبرداری کارخانه گندله سازی گل گهر سیرجان در سال جاری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود با احداث کارخانه فولاد شرکت فولاد گل گهر سیرجان در سال 93 چرخه تولید را از معدن تا تولید آهن اسفنجی در شهرستان سیرجان داشته باشیم.