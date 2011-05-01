به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حبیبی کسبی دبیر شب شعر "آتش در پرنیان" با اعلام این خبر گفت: جمعی از شاعران آیینی با حضور در تالار مهر حوزه هنری به شعر خوانی و مرثیه خوانی در رثای فاطمه زهرا (س) خواهند پرداخت.

وی با اشاره به حضور حسام الدین نصیر حسینی به‌عنوان مداح در این مراسم، عنوان کرد: حاج علی انسانی، عباس براتی پور، افشین علاء، سعید بیابانکی، نادر بختیاری، سعید میرزایی، سید اکبر میر جعفری، امیر مرزبان و جواد شرافت از جمله شاعرانی هستند که سروده‌هایشان را در این شب شعر قرائت خواهند کرد.

حبیبی در پایان گفت: سوگواران حضرت زهرا (س) می توانند روز چهارشنبه از ساعت 16 تا 18 به تالار مهر حوزه هنری مراجعه کنند.

شب شعر "آتش در پرنیان" به همت دفتر شعر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار می‌شود.