حسین مرتاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با گرامیداشت روز کارگر گفت: ‌ نشانه‌های ولایت پذیری در قشر کارگر همواره در طول تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی نمایان بوده است و این قشر زحمتکش از‌‌ همان روزهای اول انقلاب اسلامی بنا به فرمان امام راحل‌(ره) درصحنه حاضر بودند.



وی اظهار داشت: کارگران در زمان جنگ وظیفه اصلی خود را دفاع از مرز و بوم ایران می‌دانستند و در راه دفاع از اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را نثار کردند و گوش به فرمان امام راحل بودند.



280 شهید کارگر در قم



سرپرست سازمان بسیج کارمندی و کارگری سپاه علی ابن ابی طالب‌(ع) با اشاره به اینکه کارگران شهید استان قم بیش از ۲۸۰ نفر هستند اضافه کرد: امروزه عزتی را که داریم مدیون شهدا در راه اسلام بوپژه کارگران شهید هستیم.



وی با اشاره به اینکه خط فکری هر کارگر نشأت گرفته از فرمان رهبری است، ابراز داشت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند که قسمتی از وظیفه و بار اصلی این مسئولیت بر دوش کارگران است که با همت و حضور مضاعف خود بر چرخه اقتصاد و صنعت کشور تأثیر بسزای دارند.



مرتاضی افزود: کارگران همواره به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته‌اند و بیشترین و بالا‌ترین نقش را در پیروزی انقلاب ایفا کردند.



سرپرست سازمان بسیج کارمندی و کارگری سپاه علی ابن ابی طالب (ع) افزود: حضور همیشگی و پررنگ کارگران در صحنه‌های دفاع از انقلاب و نظام، نشان دهنده فهم و درک بالای آن‌ها است.

