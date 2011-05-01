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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

طی سال گذشته/

36 فقره پروانه بهره برداری صنایع کشاورزی در کرمان صادر شد

36 فقره پروانه بهره برداری صنایع کشاورزی در کرمان صادر شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع کشاورزی کرمان از صدور 36 فقره پروانه بهره برداری صنایع کشاورزی در سال گذشته خبر داد.

محمد حیدر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به صدور 36 فقره پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی اظهار داشت: این امر منجر به اشتغال 432 نفر در این بخش شده است.

حیدر آبادی گفت: میزان سرمایه گذاری پروانه های صادر شده 159 میلیارد ریال است.

وی گفت: باید بگونه ای برنامه ریزی کنیم که با ایجاد صنایع در بخش کشاورزی زمینه ایجاد سود افزوده محصولات کشاورزی در استان کرمان مهیا شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی هم اکنون یکی از مهمترین سیاستهای استان کرمان است که باید توجه بیشتری در این زمینه از سوی مسئولان بخصوص بانکهای عامل برای اعطای تسهیلات انجام شود.

این مسئول افزود: با فعال شدن بخشهای بالا دستی کشاورزی می توان در راستای محرومیت زدایی و توصعه و پیشرفت استان کرمان گام برداشت زیرا یکی از مهمترین زمینه های اشتغال در استان کرمان هم اکنون کشاورزی است.


 

کد مطلب 1301899

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