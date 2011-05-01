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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

طرح خروج دام از جنگلهای گلستان همچنان ادامه دارد

طرح خروج دام از جنگلهای گلستان همچنان ادامه دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی خانوارهای جنگل نشین همچنان در استان گلستان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید سلامتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات مراتع استان گلستان افزود: طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی خانوارهای جنگل نشین به منظور صیانت از جنگلها و حفظ انفال عمومی همچنان به قوت خود باقی است.

وی تقویت شرکتهای تعاونی مرتعداری در امر حفاظت، احیاء و اصلاح مراتع را از اهداف این نشست اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان باانجام اقداماتی نظیر تامین نهاده ها ( بذور مرتعی )، تولید نهال و آموزش اعضا شرکتهای تعاونی در سال جاری باعث حمایت و تقویت هرچه بیشتر این شرکتها در جهت مدیریت صحیح مراتع استان شده است.
 
طبق آمار 588 هزار واحد دامی در جنگلها و مراتع وجود داشت که تاکنون 300 هزار واحد دامی خارج شده اند.
 
گلستان 450 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.
کد مطلب 1301900

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