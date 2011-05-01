سیستم مکانیزه املاک در شهرداری منطقه 3 همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگارمهر در همدان، مجید شاکری در حاشیه راه اندازی این سیستم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: این سیستم توسط کارشناسان سازمان آمار و فناوری اطلاعات برنامه نویسی و در منطقه سه پیاده سازی شده است و در سایر مناطق شهرداری نیز پیاده سازی خواهد شد.

شاکری خاطرنشان کرد: تمام پرونده‌های املاکی منطقه سه اسکن و گروه بندی شده و در نرم افزار مربوطه لینک شده است.

وی افزود: با راه اندازی این سیستم صدور فیشهای مستغلات شهرداری که پیش از این بصورت دستی محاسبه و صادر می‌شد الکترونیکی انجام می شود و تمامی مراحل کار در سیستم ثبت و قابل پیگیری خواهد بود.

مسئول واحد تولید و توسعه نرم افزار سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان نیز گفت: شناسایی فرایندهای کنونی املاک و مستغلات و ایجاد شناسنامه‌های جدید برای هر یک از پرونده ها از مزیت های این سیستم است.

سعید باباخانلو افزود: ورود سریع اطلاعات در سامانه املاک و صدور فیش و مفاصاحساب مستغلات از مراحل پیشرفت سیستم مکانیزه مستغلات و املاک در منطقه سه شهرداری همدان است.