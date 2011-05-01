تاریخ برگزاری مراسم گلدن گلوب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از اسکرین دیلی فیلیپ برک رئیس اتحادیه روزنامه نگاران خارجی هالیوود دیروز ضمن اعلام این خبر ، تاریخ های دیگر این مراسم را نیز مشخص کرد.



بر این اساس مهلت نهایی نمایش فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی برای شرکت در این مراسم روز 4 نوامبر 2011 ( 13 آبان ) اعلام شده است.



نامزدهای برگزیده سینما و تلویزیون آمریکا از سوی روزنامه نگاران خارجی روز 15 دسامبر ( 24 آذر) معرفی می‌شوند. نام برنده جایزه ویژه سسیل بی دومیل هم روز 9 نوامبر ( 18 آبان) اعلام می شود.مهلت نهایی ارسال آراء از سوی اعضای اتحادیه روزنامه نگاران خارجی هالیوود هم روز یکم دسامبر ( 10 آذر) تعیین شده است.



فیلم هایی که مایلند در این مراسم حضور پیدا کنند حداکثر باید تا تاریخ 7 دسامبر اکران خود را به پایان برسانند و نشست‌های مطبوعاتی این فیلم‌ها هم حداکثر باید تا 8 دسامبر برگزار شود. برگه‌های رسمی آراء اعضای اتحادیه درتاریخ 12 دسامبر برای آنها ارسال می شود و اعضا باید از26 دسامبر تا پایان وقت 11 ژانویه آراء نهایی خود را به اتحادیه ارسال کنند.