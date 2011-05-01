کشته و زخمی شدن 588 نفر در ماه آوریل/ انفجار در ایست بازرسی موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع، کشور و بهداشت عراق در گزارشی اعلام کردند که در ماه آوریل بر اثر خشونت ها در این کشور 211 نفر کشته و 377 تن دیگر زخمی شده اند که 120 نفر از کشته شده ها و 190 تن از زخمی ها را غیر نظامیان تشکیل می دهند.

در ادامه گزارش آمده است که در خشونت های یک ماه گذشته عراق 35 نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شده اند. همچنین گفته شده که 49 تروریست در ماه آوریل کشته و 199 نفر دیگر بازداشت شده اند.

پایگاه اینترنتی الجزیره نیز به نقل از "حمود الجبوری" از نیروهای پلیس استان نینوا گزارش داد که یک عامل انتحاری روز گذشته خود را در یک ایست بازرسی در نزدیکی بازار شهر موصل منفجر کرد.

وی افزود: در نتیجه این انفجار دستکم 8 تن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند که در میان کشته شدگان 5 نظامی عراقی به چشم می خورند. همچنین 2 نفر از افراد زخمی را نیروهای عراقی تشکیل می دهند.