شش هنرستان فنی و حرفه ای در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد علی ندافی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایگشاه دست ساخته های هنرجویان فنی و حرفه ی شرق گلستان افزود: با افتتاح این هنرستانها و نیز راه اندازی رشته‌های متناسب با بازار کار در این مراکز، اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه محقق خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون 17 هزار هنرجوی پسر و دختر در هنرستانهای فنی و حرفه‌ای، کار و دانش و کشاورزی مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به دورنمای جذب هنرجو در هنرستانهای فنی و حرفه‌ای طی برنامه پنجم توسعه کشور، گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان هنرجویان در حال تحصیل در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای باید به حدود 47 درصد افزایش یابد.

ندافی همچنین اضافه کرد: بازار کار برای هنرجویان فنی و حرفه‌ای بیشتر فراهم است و این هنرجویان پس از فارغ التحصیل شدن به راحتی می‌توانند جذب بازار کار شده یا برای خود کارآفرینی کنند.

وی برپایی نمایشگاه آثار و دست ساخته‌های هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه ای، کار و دانش و کشاورزی را فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان و اولیای آنان با رشته‌های فنی و حرفه‌ای دانست.

وی بیان کرد: در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه، فارغ التحصیلان این مراکز می‌توانند نقش مهمی در به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی کشور داشته باشند.