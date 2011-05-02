عبدالحسن برزیده نویسنده و کارگردان سینما درباره سینمای اجتماعی و تفکیک نقد با سیاهنمایی در این نوع سینما گفت: برخی فیلمهای اجتماعی گاهی اوقات ممکن است نقدی بر جامعه نداشته باشد و تنها قصد به تصویر کشیدن معضلات اجتماعی را دارند اما متاسفانه مسئولان ما کمتر به این نکته توجه میکنند و مقابل این آثار میایستند.
کارگردان "دکل" ادامه داد: البته برخی مسئولان رده بالا را سراغ داریم که علاقمند نقد شدن مسائل اجتماعی کشور در فیلمهای سینمایی هستند. برخی نیز دوست ندارند که شاهد نقد معضلات باشند، چون با طرح مشکلات جامعه مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند، بنابراین ترجیح میدهند که این مسائل از ابتدا مطرح نشود.
برزیده افزود: در واقع این گروه از مسئولان سینمای اجتماعی را نمیخواهند. همین رفتارها باعث میشود بعضی فیلمهای اجتماعی ما لحن تندی پیدا کنند و یا محدود به نمایش مسائل بیاهمیت شوند.
کارگردان مجموعه "مثل هیچکس" گفت: اگر فیلمی ساخته شود که با واقعیتهای موجود مغایرت داشته باشند مخاطبان متوجه شده و از آن استقبال نمیکنند. بنابراین اگر فیلمی مغرضانه و غیرواقعی ساخته شده باشد مخاطب این مسئله را درک میکند. سینمای اجتماعی باید واقعگرا باشد، تصویری منصفانه و واقعی از شرایط جامعه ارائه دهد.
وی در پایان گفت: من معتقد به ساخت فیلمهایی با رویکرد سیاهنمایی نیستم. اما امیدوارم آستانه تحمل مسئولان ما بالاتر رود. به عنوان نمونه ممکن است فیلمسازی بخواهد درباره مشکل گرانی فیلم بسازد، مردم کشور ما این مشکل را درک میکنند و اگر غیر واقعی به تصویر کشیده شود متوجه میشوند اما بعضی مسئولان دوست دارند این مشکلات اصلا در سینما مطرح نشود.
نظر شما