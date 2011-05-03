ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: مرز بین المللی مهران فعال ترین مرز کشور در زمینه تردد زائر و صادرات کالا بواسطه امنیت مطلوب مرز است.

وی عنوان کرد: مجوز وارداتی مرز بین المللی مهران که سال گذشته اخذ شده در سال جاری نیز با تکمیل سوله و انبار ذخیره سازی کالا قطعا از طریق مرز بین المللی مهران انجام خواهد گرفت.

حیاتی عنوان کرد: هم اکنون صادرات کلیه کالاها و محصولات کشاورزی در مرز بین المللی مهران به کشور عراق بدون هیچ محدودیتی انجام می شود.

فرماندار شهرستان مهران در ادامه با تحلیل چگونگی نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی بایدها و نبایدها را در این مقوله برشمرده و گفت: امسال عمده فعالیتهای ما در بحث اشتغال در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنایع است.

حیاتی با تأکید بر ادارات ذیربط در این حوزه، از آنها خواست شغلی را که ایجاد خواهند کرد وارد سامانه وزارت کار کنند.

وی گفت: سال گذشته 900 شغل در شهرستان مهران ایجاد شده است.

این مسئول ادامه داد: امسال نیز برنامه ریزی شده که 752 شغل باید ایجاد شود که امیدواریم بالغ بر هزار شغل را ایجاد کنیم و عمده اشتغال در بحث احداث کارخانه فولاد با اشتغالزایی 500 نفر و خانه های پیش ساخته 200 نفر خواهد بود .

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور است و روزانه دو هزار و 500 هزار دلار کالا از مرز مهران به کشور عراق صادر می شود.

همچنین روزانه بیش از پنج هزار نفر از مرز مهران تردد می کنند.