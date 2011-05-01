احتمال کاهش 75درصدی بارمالی قبوض گاز/ تعدیل اقلیم در 2600 شهر و روستا

جواد اوجی در گفتگو با مهر با اشاره به گذشت بیش از چهار ماه از اصلاح تعرفه گازبهای بخشهای خانگی، تجاری و صنایع، گفت: در این مدت شرکت ملی گاز بدون مشکل مراحل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را پشت سر گذاشته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر کاهش 75 درصدی بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی و تجاری در هفت ماهه نخست سالجاری، تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان میزان مصرف و به تبع آن حجم مالی قبوض گاز مشترکان خانگی کاهش قابل توجه ای پیدا می کند.

معاون وزیر نفت همچنین از اخذ مجوز از ستاد هدفمندی یارانه ها به منظور تعدیل اقلیم بندی در برخی از شهرها و روستاهای کشور در هفت ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: بر این اساس اقلیم بندی در 600 شهرستان و دو هزار روستا مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت اقلیم های آنها تعدیل شد.

به گفته این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت، بدین ترتیب قبوضی که به دست مشترکان خواهد رسید در ماههای سرد سال تعدیل خواهد شد.

به گزارش مهر، مطابق با اعلام رسمی وزارت نفت در هفت ماهه نخست امسال قیمت گاز در بخش کشاورزی هر متر مکعب 100 تومان، صنایع عمده هر متر مکعب 70 تومان، نیروگاهها هر مترمکعب 80 تومان، دستگاههای دولتی هر متر مکعب 200 تومان، سی.ان.جی 300 تومان محاسبه خواهد شد.

از سوی دیگر میزان گازبهای واحدهای تجاری به دوگروه کم مصرف و پر مصرف تقسیم شده است و قیمت هر کدام از این واحدها متفاوت از دیگری محاسبه خواهد شد.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید از 15 فروردین ماه سالجاری جزئیات قیمت گذاری و نحوه محاسبه گازبهای بخش خانگی را اعلام می کرد که مطابق با گفته مسئولان شرکت ملی گاز جزئیات تعرفه جدید فردا یک اردیبهشت ماه به طور رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.

در همین حال پیشتر مصطفی کشکولی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز درباره آخرین تصمیمات گرفته شده برای محاسبه تعرفه گازبهای بخش خانگی در هفت ماهه نخست امسال به مهر گفته بود: در این مدت برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی اقلیم بندی شهرها لحاظ نخواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه با حذف اقلیم بندی در هفته ماهه نخست سالجاری تعیین گازبهای مشترکان خانگی به صورت یکسان محاسبه می شود، اظهار کرده بود: با وجود آنکه در محاسبه گازبها برای فصول گرم سال اقلیم بندی در نظر گرفته نمی شود به منظور کمک به ساکنان مناطق سردسیر (اقلیمهای یک و دو) یک ماه بیشتر از سایر مناطق محاسبه گازبهای آنها به روش اقلیمی انجام خواهد شد.



بر این اساس محاسبه گازبهای مشترکان خانگی اقلیمهای یک و دو از 15 آبان تا 15 فروردین در نظر گرفته می شود به طوری که از ابتدای آبان تا پایان فروردین محاسبه تعرفه گاز این دسته از مشترکان مطابق با اقلیم بندی انجام می شود.