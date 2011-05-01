تبعیت از ولی فقیه واجب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی در همایش تجلیل از خانواده‌های شهدای طلبه و ایثارگران روحانی گیلان با تسلیت ایام شهادت فاطمه (س) منشا مشروعیت را از مسائل هر نظام عنوان کرد و اظهار داشت: این مسئله در نظام‌های سیاسی غرب، شرق و جمهوری اسلامی نیز مطرح است.

وی با بیان اینکه منشا مشروعیت به دو پرسش پاسخ می‌دهد، تصریح کرد: منشا مشروعیت حکومت نشان می‌دهد چه کسی حق حاکمیت دارد و اینکه مردم مجاز و مکلف هستند از چه حکومتی تبعیت کنند.

سعیدی مهم‌ترین مسئله در نظام‌های سیاسی را منشا حکومت دانست و خاطرنشان کرد: دو نظریه در 200 سال گذشته برای این مسئله بیان شده است.

وی نظریه نخست را در قالب قرارداد اجتماعی نامید و گفت: این نظریه منشا مشروعیت را رای اکثریت مردم می‌داند و مردم به دلیل اینکه حق را به حاکم می‌دهند خود را موظف به رعایت از دستورات حاکم می‌دانند.

نماینده ولی فقیه در سپاه نصف به علاوه یک را نوعی قرارداد اجتماعی ذکر کرد و بیان داشت: اگر بیش از نیمی از جامعه به فردی رای دادند آن شخص حق حاکمیت دارد.

وی اشکال نظریه مذکور را نامشخص بودن تکلیف 49 درصد بقیه جامعه عنوان کرد و افزود: این نظریه پس از رنسانس مطرح شده است.

سعیدی نظریه دیگر را منشا حق بودن حکومت اعلام کرد و اظهار داشت: خدایی که انسان را خلق کرده است حق فرمان و امر و نهی دارد.

وی با اشاره به اینکه مومنین در بهشت ابدی هستند، تصریح کرد: رای اکثریت چگونه می‌تواند این امر فرا زمانی را بپوشاند و مصونیت حاکم را تضمین کند.

ولایت فقیه به نیابت از ائمه معصومین (ع) است

نماینده ولی فقیه در سپاه ولایت فقیه را برگرفته از ولایت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این ولایت الزاماتی دارد.

وی وجود رهبری الهی را شرط لازم برای حاکمیت توحیدی و حکومت الهی توصیف کرد و گفت: این مسئله به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.



به گفته وی برخورداری از حکومت رهبری الهی اساسی‌ترین شناسنامه حکومت دینی است.



سعیدی با بیان اینکه همسانی اعتبار ولایت‌ها الهی است، بیان داشت: ولایت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) با ولایت فقیه در اداره حکومت یکسان است.



وی تخلف از فرمان ولایت را تخلف از پیامبر (ص) و خداوند خواند و افزود: پیامبر (ص) صاحب اختیار و بنیانگذار نظام اسلامی است.



نماینده ولی فقیه در سپاه وجود رهبری الهی را شرط لازم برای حکومت معرفی کرد و اظهار داشت: دولت اسلامی را نمی‌توان با تعداد اندک تشکیل داد و حضور مردم بر محور رهبری شرط کافی است.



وی به اختیارات روسای سه قوه اشاره کرد و بیان داشت: روسای مجریه، مقننه و قضائیه برای مقابله با آمریکا، دفاع از فلسطین، خدمتگزاری به مردم محروم، پر کاری، ایثارگری و صرفه‌جویی محدودیتی ندارند.

تبعیت از ولی فقیه واجب است



سعیدی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی را اساساً قبول نداریم، اظهار داشت: آنها نیز ما را قبول ندارند ضمن اینکه در برابر آمریکا راهی جز ایستادگی نداریم.



وی مبنای حاکم در کره زمین را امام زمان (عج) دانست و خاطرنشان کرد: ولی فقیه به نیابت از امام زمان (عج) حکم می‌راند.

وی تصریح کرد: وقتی ولی فقیه نظری را اعلام می‌کنند قطعاً مطابق با مصالح بوده و تبعیت از آن واجب است.



نماینده ولی فقیه در سپاه آمار شهدای روحانی را حاکی از ایثارگری مردم در این زمینه عنوان کرد و افزود: اسوه بودن نیازمند صبر و استقامت بیشتر است.



وی خانواده شهدا را حامل بار امانت معرفی کرد و بیان داشت: نحوه زندگی کردن خانواده شهدا و ایثارگران جلوی چشم مردم قرار دارد و باید مسائل را رعایت کنند.



سعیدی گرایش به دین را در مسائل فرهنگی تاثیرگذار خواند و تصریح کرد: فعالیت‌های پژوهشی باید در این زمینه صورت گیرد.



در این همایش از 6 خانواده شهید روحانی و طلبه گیلان تجلیل شد.

