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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

افشارزاده از تمرینات تیم ملی والیبال بازدید کرد

افشارزاده از تمرینات تیم ملی والیبال بازدید کرد

دبیر کل کمیته ملی المپیک امروز از محل اردوی تیم ملی والیبال و تمرینات این تیم بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی والیبال کشورمان از هفته گذشته در محل فدراسیون والیبال آغاز شده است. این اردو زیر نظر "خولیو ولاسکو"، سرمربی آرژانتین الاصل در حال پیگیری است.

تیم ملی والیبال برای شرکت در رقابت‎های قهرمانی آسیا آماده می شود. به همین منظور بهرام افشارزاده امروز یکشنبه به طور سرزده از اردوی این تیم بازدید کرد. وی طی گفتگویی کوتاه با محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال در جریان آخرین وضعیت این تیم قرار گرفت.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 28 شهریورماه تا 7 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1301941

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