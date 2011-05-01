"یکی از همین روزها به بلوغ رسیدم" به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نجیمی در این کتاب یادداشتهای 2350 روز حضورش را در جبهه‌های جنگ تدوین و عرضه کرده است و خاطرات و یادداشتهایی ازعملیاتهای بزرگی چون فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، والفجر مقدماتی، بدر و والفجر 8 را در آن گنجانده است.

نجیمی در سال 1360 و در سن 13سالگی روانه جبهه‌های جنگ شد و از همان تاریخ به ثبت وقایع در قالب یادداشتهای روزانه پرداخت.

منتقدان از ویِژگیهای این کتاب به نگاه دقیق نویسنده به وقایع و دور اندیشی در ثبت آنها اشاره کرده‌‌اند.

کتاب "یکی از همین روزها به بلوغ رسیدم" با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 4500 تومان از محصولات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، به همت انتشارات سوره مهرعرضه شده است.

