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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

"یکی از همین روزها به بلوغ رسیدم" به چاپ سوم رسید

"یکی از همین روزها به بلوغ رسیدم" به چاپ سوم رسید

کتاب "یکی از همین روزها به بلوغ رسیدم" نوشته محمود نجیمی از سوی انتشارات سوره مهر برای سومین‌بار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نجیمی در این کتاب یادداشتهای 2350 روز حضورش را در جبهه‌های جنگ تدوین و عرضه کرده است و خاطرات و یادداشتهایی ازعملیاتهای بزرگی چون فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، والفجر مقدماتی، بدر و والفجر 8 را در آن گنجانده است.

 نجیمی در سال 1360 و در سن 13سالگی روانه جبهه‌های جنگ شد و از همان تاریخ به ثبت وقایع در قالب یادداشتهای روزانه پرداخت.

منتقدان از ویِژگیهای این کتاب به نگاه دقیق نویسنده به وقایع و دور اندیشی در ثبت آنها اشاره کرده‌‌اند.

کتاب "یکی از همین روزها به بلوغ رسیدم" با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 4500 تومان از محصولات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، به همت انتشارات سوره مهرعرضه شده است.
 

کد مطلب 1301946

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