سنت اهدا کتاب نیازمند فرهنگسازی در بین دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن مظاهری صبح یکشنبه در مراسم اجرای طرح کتاب یاران در همدان اظهار داشت: مطالعه و کسب علم باعث آگاه شدن انسانها و رشد و تعالی معنوی آنها می شود.

وی با تاکید بر اینکه علم اساس همه خوبی هاست، گفت: خیانتها و جنایتهای جهان به علت جهل و نادانی و عدم آگاهی رخ می دهد.

مظاهری با بیان اینکه دانش آموزان باید به مطالعه کتاب اهمیت بیشتری بدهند، گفت: دانش آموزانی که اهل مطالعه باشند و در زندگی با کتاب انس داشته باشند، موفق تر خواهند بود.

طرح کتاب یاران فرهنگ کتابخوانی را رواج می دهد

رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان نیز در این مراسم هدف از اجرای طرح کتاب یاران را ترویج فرهنگ کتابخوانی در مدارس عنوان کرد و گفت: این طرح در همه مدارس کشور اجرا می شود.

علی علیان با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد پیشرفت تکنولوژی در عرصه اینترنت و فضای مجازی هستیم، گفت: باید فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان ترویج یابد.

رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان با بیان اینکه اکثر رسانه ها در کنار مزیت های خود مشکلاتی را به همراه دارند، ادامه داد: کتاب به عنوان یک چشمه زلال معرفت از هرگونه اشکالی به دور است.

وی افزود: دانش آموزان و کتاب یاران باید فرهنگ کتابخوانی را در بین دانش آموزان رواج دهند.

سه دانش آموز همدانی مشاور وزیر شدند

در این مراسم همچنین احکام وزیر آموزش و پرورش برای سه دانش آموز عضو مجلس دانش آموزی به نام های امیرحسین عسگری، پوریا قپانوری و زهرا عباسی جوان به عنوان مشاوران دانش آموزی وزیر آموزش و پرورش به آنها اهدا شد.