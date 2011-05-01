احمد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تصریح کرد: صبای قم در لیگ دهم تیمی قدرتمند و به دنبال کسب یکی از رده‌های بالای جدول رده‌بندی بود اما این مهم به دلیل بروز برخی مشکلات محقق نشد اما امروز برای رسیدن به یک مکان مناسب در جدول رده بندی به دنبال کسب امتیاز لازم از دیدار با تراکتور سازی هستیم.



بازی با تراکتور سازی در تبریز جدال سخت و نزدیکی خواهد بود



وی ادامه داد: به خوبی می‌دانم که بازی با تراکتور سازی در تبریز جدال سخت و نزدیکی خواهد بود اما همان طور که گفتم هدف ما تراکتور سازی را هم شامل می‌شود و قصد داریم با شکست این تیم در ورزشگاه یادگار امام تبریز از جمع تیم‌های انتهای جدول رده‌بندی لیگ برتر فاصله بگیریم.



هافبک تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: با تمریناتی که در طول هفته جاری پشت سرگذاشته‌ایم، خوشبختانه تمام بازیکنان صبای قم در اوج آمادگی به سر می‌برند و هیچ کدام از بازیکنان تیم صبای قم در این دیدار به کسب کمتر از سه امتیاز راضی نیستند.

مقابل تراکتور سازی در اندیشه کسب سه امتیاز هستیم



وی با اشاره به وضعیت تیم صبای قم در جدول رده‌بندی لیگ برتر، اظهار داشت: بازی با تراکتور سازی در هفته پانزدهم از دور برگشت لیگ برتر از اهمیت و حساسیت‌های همیشگی برخوردار است اما مطمئنا این بازی با دیگر دیدارها و سایر حریفان برای ما هیچ تفاوتی ندارد و به همان اندازه که به فکر کسب امتیاز در سایر دیدارها هستیم، مقابل تراکتور سازی نیز در اندیشه کسب سه امتیاز خواهیم بود.



تقوی افزود: با اینکه در هفته‌های اخیر بازی‌های لیگ برتر تیم‌ ما به نوعی نتوانست در کسب امتیازات موفق عمل کند، اما خوشبختانه بازیکنان تیم صبای قم به خوبی خود را به مرز آمادگی رسانده‌اند و فراتر از انتظار در میدان مسابقه برای موفقیت تیم صبای قم تلاش خواهند کرد.



آشنایی کامل بازیکنان صبا با شیوه بازی و شرایط تراکتور سازی



هافبک تیم فوتبال صبای قم با اشاره به بازی صبای قم مقابل فولاد سپاهان اصفهان ابراز داشت: در این دیدار بسیاری از تاکتیک‌های مورد نظر کادر فنی را مرور کردیم و خوشبختانه بازیکنان ما اشتهای زیادی برای کسب امتیاز و نشان دادن آمادگی خود داشتند که به آن دست یافتند.



تقوی اضافه کرد: در طول هفته جاری بارها بازی‌های تیم تراکتور سازی در هفته‌های گذشته لیگ برتر از سوی کادر فنی برای بازیکنان بازبینی و بررسی شده است و به خوبی با شیوه بازی و شرایط آنها آشنایی دارم و امیدوارم با توجه به توانایی که داریم، در این مسابقه نتیجه دلخواه را به دست بیاوریم.



وی تاکید کرد: با حمایت مسئولان باشگاه صمیمت بسیار خوبی در بین بازیکنان تیم به وجود آمده است و از سوی دیگر با افزایش انگیزه بین بازیکنان، قطعا از این هفته به بعد صبای قم با توان و قدرت بیشتری برابر حریفان به میدان می‌رود تا برابر نفت و ملوان نیز به نتایج خوبی دست یابیم.



دیدار ‌تیم‌های فوتبال تراکتور سازی تبریز و صبای قم در چارچوب هفته پانزدهم از دور برگشت دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس، از ساعت 19 امروز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه به میزبانی تراکتور سازی برگزار می‌شود.



