12 پارک محله امسال در آمل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، احمد امیرسلیمانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پارک محله یاس آمل افزود: در برنامه کاری امسال شهرداری آمل، به طور میانگین هر ماه یک پارک محله افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون 24 پارک محله در شهر آمل ایجاد شده است از افزایش قابل قبول پارک و بوستانهای تفریحی برای کودکان و نوجوانان در این شهر ابراز رضایت کرد.
شهردار آمل افزود: اولویت امسال مدیریت جدید شهرداری آمل، تکمیل پروژه های نیمه کاره شهری است و در این راستا با پشتیبانی، شورای اسلامی این شهر این اهداف مهم را عملیاتی خواهد کرد
امیرسلیمانی ادامه داد: هتل نیمه کاره شهرداری آمل اکنون در حال بازسازی است و به همراه پل پنجم آمل، سوم خرداد امسال افتتاح خواهد شد.
وی در خصوص افتتاح پارک محله یاس که بیست و چهارمین پارک محله در مل است، یادآورشد: این پارک در زمینی به مساحت سه هزار و200 مترمربع در شهرک فاطمه الزهرا بلوار جانبازان افتتاح شده است.
شهردار آمل اضافه کرد: این پارک در کمتر از یک ماه با پیگیری های سازمان پارکها و فضای سبز، عمران و خدمات شهری شهرداری آمل ایجاد شده و به امکانات بازی کودکان و وسایل ورزشی رو باز تجهیز شده است.
شهر آمل بیش از 230هزار نفرجمعیت دارد.
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