12 پارک محله امسال در آمل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، احمد امیرسلیمانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پارک محله یاس آمل افزود: در برنامه کاری امسال شهرداری آمل، به طور میانگین هر ماه یک پارک محله افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون 24 پارک محله در شهر آمل ایجاد شده است‏ از افزایش قابل قبول پارک و بوستانهای تفریحی برای کودکان و نوجوانان در این شهر ابراز رضایت کرد.

شهردار آمل افزود: اولویت امسال مدیریت جدید شهرداری آمل، تکمیل پروژه های نیمه کاره شهری است و در این راستا با پشتیبانی، شورای اسلامی این شهر این اهداف مهم را عملیاتی خواهد کرد

امیرسلیمانی ادامه داد: هتل نیمه کاره شهرداری آمل اکنون در حال بازسازی است و به همراه پل پنجم آمل‏‏‏، سوم خرداد امسال افتتاح خواهد شد.

وی در خصوص افتتاح پارک محله یاس که بیست و چهارمین پارک محله در مل است‏، یادآورشد: این پارک در زمینی به مساحت سه هزار و200 مترمربع در شهرک فاطمه الزهرا بلوار جانبازان افتتاح شده است.

شهردار آمل اضافه کرد: این پارک در کمتر از یک ماه با پیگیری های سازمان پارکها و فضای سبز‏، عمران و خدمات شهری شهرداری آمل ایجاد شده و به امکانات بازی کودکان و وسایل ورزشی رو باز تجهیز شده است.

شهر آمل بیش از 230هزار نفرجمعیت دارد.