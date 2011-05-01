مسابقات فوتسال مقاطع راهنمایی و متوسطه خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،‌ مسابقات فوتسال مقاطع راهنمایی و متوسطه پسران خراسان رضوی با حضور 16 تیم در هر مقطع و با حضور 320 ورزشکار و 64 مربی و سرپرست از هفتم اردیبهشت ماه کار خود را آغاز کرد و تا عصر روز گذشته در مجموعه های ورزشی شهید آقا مصطفی خمینی(ره)، ثامن الائمه، مالک اشتر و دانش آموز ادامه داشت.

در پایان این مسابقات که با حضور چشمگیر تماشاگران همراه بود، به ترتیب تیم های ناحیه 6، ناحیه 7 و ناحیه یک مشهد در مقطع راهنمایی و تیم های چناران، ناحیه 4 و ناحیه 5 مشهد در مقطع متوسطه حائز مقام‌ های اول تا سوم شدند.

در حاشیه این مسابقات جمعی از مسئولان و پیشکسوتان ورزش آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.