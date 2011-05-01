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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

منطقه نمونه "تاراز" در چهار محال و بختیاری کلنگزنی می شود

منطقه نمونه "تاراز" در چهار محال و بختیاری کلنگزنی می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری از کلنگ زنی منطقه نمونه گردشگری "تاراز" در بخش بازفت شهرستان کوهرنگ در اواسط اردیبهشت خبر داد.

پیمان فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به کلنگ زنی منطقه نمونه گردشگری تاراز بازفت در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: این پروژه جزو مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان بوده است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه این پروژه در 120 هکتار اجرایی می شود، تصریح کرد: فاز اول این پروژه در 65 هکتار اجرایی می شود که در این منطقه تمامی خدمات رفاهی، تفریحی، اقامتی، خدماتی و .... به مسافران و گردشگران ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه این منطقه با داشتن شرایط اقلیمی و پتانسیلهای مطلوب و قرار گرفتن در جاده خوزستان (مسجد سلیمان ) شهرکرد یکی از بهترین مناطق گردشگری استان است، بیان داشت: هدف از احداث منطقه نمونه گردشگری تاراز ارائه خدمات به مسافرین و گرشگران، توسعه صنعت گردشگری در مناطق مستعد و کمتر توسعه یافته استان و اشتغالزایی است.

فاضلی تاکید کرد: برای اجرای فاز اول این پروژه 100 میلیون تومان برای حفر چاه و زیر سازی جاده اعتبار اختصاص داده شده است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری یاد آور شد: اشتغالزایی مستقیم این منطقه در هر هکتار 5.6 و اشتغالزایی غیر مستقیم 15.6 است.
 

کد مطلب 1301960

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