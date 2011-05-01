پیوند قرآن و مسجد باید استراتژیک باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حمید محمدی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه اولین همایش کشوری مساجد فعال قرآنی در آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه اثرگذاری همیشگی کلام الهی در پرتو نفوذ در عقل و قلب است، افزود: امسال، سال حرکت احیای همه جانبه معرفت قرآنی است.

وی با بیان اینکه مسجد راهبری ترین و کلیدی ترین حوزه در فعالیت های قرآنی است، اظهار داشت: اهل مسجد تحت تعلیمات قرآن باید در سه زمینه به طور متوازن رشد کنند که ارتقای معرفت قرآنی و شناخت قرآن اولین زمینه آن است.

محمدی با تاکید بر اینکه باید ارتباط مردم و مسجد قلبی باشد، عنوان کرد: فضای قرآنی در جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رونق است و نفوذ پذیری قرآن در قلب و عقل افراد باید به گونه ای باشد که همیشه حتی در زمان حضور در بیرون از مسجد نیز مردم به یاد قرآن و آموزه های آن باشند.

وی با اشاره به نهضت توسعه قرآنی در بحث نرم افزاری در سال جدید خاطرنشان کرد: طرح جامع فعالیت های قرآنی در مساجد آماده شده تا نهضت توسعه و فرهنگ قرآنی در بخش معرفت افزایی با همکاری وزارت ارشاد به دست کانون های مساجد سپرده شود.

محمدی افزود: ضلع دوم توسعه فرهنگ قرآنی، ایمان به قرآن است زیرا پس از ایمان به رسول الله، ایمان به کتاب الله مطرح است و این اهمیت و جایگاه ایمان به قرآن را نشان می دهد و باید به آن اصرار داشته باشیم.

رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی ادامه داد: ضلع سوم توسعه فرهنگ قرآنی عمل به قرآن کریم است، در حقیقت توسعه فرهنگ قرآنی مانند درختی است که شناخت، ریشه های آن، ایمان، شاخه های آن و عمل به قرآن، میوه های این درخت است.

وی تاکید کرد: مساجد نیازمند فرهنگ سازی استماع به معنای خوب گوش کردن و آرامش داشتن هنگام تلاوت قرآن است که این از مهمترین آداب و احکام قرآن است.

محمدی یادآور شد: اگر عملیات قرآنی شدن به درستی انجام نشود، آثار شفا دهنده این کتاب الهی منجر به خسارت می شود و انسان از رسیدن به کمال الهی باز می ماند.

وی بیان داشت: کارکرد هنری کانون های فرهنگی هنری مساجد می تواند در اثرگذاری کتاب خدا در جان و روح انسان از طریق هنرهای قرآنی ما را در رسیدن به اهداف یاری کند.

محمدی افزود: مساجد و مراکزی مانند موسسات قرآنی و کانون های فرهنگی در کشور باید وجود باشد که مردم را با وجود قرآنی آنها آشنا کند و از این جهت حساس ترین، مهم ترین، پرمسئولیت ترین، پرفضیلت ترین کارها به دست متصدیان این امور است.