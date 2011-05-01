شوراهای نمونه شهری و روستایی قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس شورای اسلامی استان قم در مراسم تجلیل از شوراهای اسلامی نمونه قم که قبل از ظهر یکشنبه در استانداری قم برگزار شد در سخنانی گفت: شوراهای شهر باید به خوبی نسبت به جایگاه خود در قانون آشنایی داشته باشند و مطابق آن در راستای رفع نیاز‌ها و منافع کشور گام بردارند.



علی مرادی با تأکید بر اینکه واگذاری کارها به مردم با تشکیل شورا‌ها تحقق پیدا کرده است اظهارداشت: شورای‌های اسلامی بزرگ‌ترین نهاد مردمی است که بر اساس قانون اساسی تشکیل شده است.



شوراها در مسیر توسعه گام برمی‌دارند



وی با بیان اینکه شورا‌ها روز به روز در مسیر توسعه گام برمی‌دارند اظهار داشت: عملکرد مثبت شورا‌ها نیز بر این امر تأکید دارد.



رئیس شورای اسلامی استان قم ابراز داشت: در صورت تحقق تکالیف دولت نسبت به شورا‌ها، رفع ابهامات قانونی درباره اختیارات شورا‌ها و همچنین توجه بیشتر مجلس به این نهاد ما روز به روز شاهد پویایی و شکوفائی شورا‌ها خواهیم بود.



تجلیل از شوراهای نمونه و موفق



یادآور می‌شود: در پایان این مراسم شوراهای بخش سلفچگان، شورای اسلامی استان، شورای اسلامی شهر جعفریه به عنوان شوراهای نمونه و همچنین شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی روستای گیو بخش سلفچگان، شورای اسلامی روستای طغرود بخش جعفرآباد، شورای اسلامی روستای قره چم بخش سلفچگان، و شورای شهر مبارک آباد بخش مرکزی به عنوان شوراهای موفق در استان قم انتخاب شدند.