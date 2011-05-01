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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

هیئتهای مذهبی بروجن حمایت مالی شدند

هیئتهای مذهبی بروجن حمایت مالی شدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: به همت اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از هیئتهای محوری و شاخص این شهرستان حمایت مالی شد.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: توسط این نهاد 100 میلیون ریال اعتبار به هیئتهای فعال بروجن اهدا شد.

وی با بیان اینکه این مبلغ در میان 25 هیئت فعال شهرستان تقسیم شد، تصریج کرد: حمایت از هیئتهای فعال، تشویق هیئتها به انجام فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و تقدیر از هیئتهای فعال در راستای الگوسازی برای دیگر هیئتها را از اهداف حمایت مالی است.
 
الهیان اذعان داشت: تعداد فعالیتها، میزان مخاطبان و سطح کیفی فعالیت‌های هیئتها ملاک انتخاب این هیئتها به عنوان نمونه بوده است.
 
240 هیئت در شهرستان بروجن با نظارت اداره تبلیغات اسلامی مشغول فعالیت هستند.
کد مطلب 1301970

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