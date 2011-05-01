هیئتهای مذهبی بروجن حمایت مالی شدند

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: توسط این نهاد 100 میلیون ریال اعتبار به هیئتهای فعال بروجن اهدا شد.

وی با بیان اینکه این مبلغ در میان 25 هیئت فعال شهرستان تقسیم شد، تصریج کرد: حمایت از هیئتهای فعال، تشویق هیئتها به انجام فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و تقدیر از هیئتهای فعال در راستای الگوسازی برای دیگر هیئتها را از اهداف حمایت مالی است.

الهیان اذعان داشت: تعداد فعالیتها، میزان مخاطبان و سطح کیفی فعالیت‌های هیئتها ملاک انتخاب این هیئتها به عنوان نمونه بوده است.

240 هیئت در شهرستان بروجن با نظارت اداره تبلیغات اسلامی مشغول فعالیت هستند.