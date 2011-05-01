انتقاد از نشست زمین در بوستان نهج البلاغه/ ابقا هیئت رئیسه شورا

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو پیش از ظهر یکشنبه با انتقاد از شتابزدگی در پروژه‌های عمرانی شهر تهران گفت: من خودم از آن قسمت‌های پارک که نشست کرده بود بازدید کردم. این بخشها برای حفاظت از جان شهروندان بسته شده است اما مشکلی که وجود دارد این است که پروژه‌ای که به صورت علمی اجرایی شود حتی یک سانتیمتر آن بعد یا قبل از افتتاح دچار مشکل نمی‌شود.

وی ادامه داد: بخش هایی از این پروژه همچنان در حال احداث است و مشکلات پیش آمده قبلاً از سوی شورا تذکر داده شده بود.

دانشجو با بیان اینکه پروژه‌های شهری نباید با شتابزدگی انجام شود، گفت: زیرا شتابزدگی‌ سبب تحمیل هزینه‌ها مضاعف بر شهروندان است و مطمئناً شورا در این زمینه عکس العمل مناسب را انجام می‌دهد.

در ادامه این نشست سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ورود شورا به سال جدید کاری گفت: براساس آیین‌نامه داخلی اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند که چمران با 13 رای رئیس شورا، بیادی به عنوان نایب رئیس با 13 رای و دبیر، ساعی به عنوان منشی هیئت رئیسه با 14 رای برگزیده شدند. همچنین سخنگوی قبلی شورا با 12 رای ابقا شد.

وی ادامه داد: براساس آیین‌نامه داخلی رای گیری خزانه دار شورا دو ساله است که رسول خادم همچنان در این سمت باقی ماند.

دانشجو با اشاره به تصویب لایحه تغییر وضعیت جمعی از کارکنان شهرداری گفت: 207 نفر از کارمندان قراردادی شهرداری براساس مصوبه شورا تغییر وضعیت داده و از این پس به صورت رسمی با این مجموعه همکاری می‌کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این تعداد از فرزندان شهدا، جانبازان، رزمندگان، معلولان، فرزندان جانباز، زنان سرپرست خانواده و قهرمانان ورزشی بودند که به مدت 5 سال به صورت قراردادی در شهرداری فعالیت می‌کردند و در امتحان تغییر وضعیت نیز قبول شده بودند.

وی از رد درخواست شهرداری برای عدم ادغام شرکت پیام همشهری با شرکت همشهری خبر داد و گفت: براساس یکی از بندهای مصوبه ساماندهی شرکت‌های وابسته به شهرداری قرار بود شرکت پیام همشهری به مجموعه همشهری اضافه شود که شهرداری خواستار عدم این ادغام بود اما شورا به این لایحه رای نداد.

دانشجو به گزارش مدیر پروژه نمایشگاه شهر آفتاب اشاره کرد و گفت: امروز توضیحاتی در خصوص جابجایی درختان در این پروژه داده شد که قرار شد این طرح ابتدا در کمیسیون عمران مطرح و مورد تصویب قرار بگیرد.

وی ادامه داد: شورا پیش از این تذکراتی در این رابطه داده بود که براساس توضیح میراحمدی مسئول این پروژه این تغییرات اعمال شده اما باید به دلیل سیکل قانونی تمامی این مسایل در کمیسیون عمران مطرح و به تصویب برسد.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا بر اساس گفته رئیس شورا این پروژه تا سال 91 به اتمام می‌رسد، گفت:‌بعید می‌دانم پروژه شهر آفتاب تا سال 91 به انجام برسد.