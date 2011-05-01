مهارت آموزی مهمترین مولفه ایجاد اشتغال است

عباس میرباذل با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر به کارگران استان البرز، اظهار داشت: مهارت آموزی مهمترین معضل جامعه امروز است که بخش عمده ای از مشکلات افراد بیکار را شامل می شود.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از کارگران استان به دلیل نداشتن مهارت سالهاست که در انتظار یافتن کار مناسبی به سر می برند.

این مسئول با اشاره به اینکه این مهم باید بیش از پیش مورد توجه کارگران قرار گیرد، خاطر نشان کرد: استان البرز یکی از استانهای صنعتی کشور است که به دلیل قرار گرفتن چندین شهرک صنعتی از ظرفیت های بالایی برخوردار است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه این واحدهای صنعتی نیازمند نیروی کار ماهر و آموزش دیده هستند باید زمینه ای را فراهم کرد که کارگران این مهم را بیش ازپیش مورد توجه قرار دهند.

حفظ اشتغال موجود در راس برنامه های اداره کار است

معاون اداره کل کار و امور اجتماعی استان البرز درادامه با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود در راس برنامه های اداره کار است، تصریح کرد: تامین زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد و حفظ اشتغال موجود مهمترین اقدامی است که باید برای آن تدابیر اساسی اندیشیده شود.

وی گفت: در حال حاضر بافت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی قدیمی و فرسوده است که نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.

میرباذل با تاکید بر اینکه این واحدها بهره وری مناسبی برای ایجاد اشتغال ندارند، افزود: ارتقاء محصولات تولیدی مهمترین گامی است که می تواند موجب رقابت با سایر کالاهای دیگر باشد.