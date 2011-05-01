به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس در راستای اهداف بشر دوستانه خود و نکوهش ترور و تروریسم و ایجاد زمینه‌های صلح عادلانه برای همه ملل و کشورها در نظر دارد با ایجاد نمایشگاه پوستر در محل کنفرانس، خانه هنرمندان ایران و سه کشور دیگر همراه با چاپ کتاب آثار برگزیده به نام هنرمندان، نتایج این کنفرانس را ماندگار کند.



موضوع آثار این جشنواره (تروریسم،فرهنگ و تروریسم، قربانیان ترور،عدالت و صلح) اعلام شده است.

بنا بر این گزارش، شرایط شرکت در این جشنواره به شرح زیر است:



1_ موضوع و درونمایه آثار باید به نوعی در ارتباط با موضوعات فوق‌الذکر باشد و در عین برقراری ارتباط با مردم کشورمان، توانایی ایجاد ارتباط و انتقال معنا به تمام ملت‌ها را داشته باشد.



2_ هر شرکت کننده مجاز است حداکثر 5 اثر (پوستر) به دبیرخانه ارسال نماید. (آثار سریالی یک اثر محسوب می‌شوند)



3_ لا‌زم است فایل اثر فقط به ایمیل رسمی جشنواره به نشانی posterpeace@gmail.comدر ابعاد A4 با فرمت JPG و با دقت 150 DPI و حداکثر حجم فایل 1Mb به صورت RGB ارسال شود.



مهلت ارسال آثار، 14 اردیبهشت ماه 1390 است و افتتاحیه نمایشگاه نیز 25 اردیبهشت ماه 1390

در خانه هنرمندان ایران خواهد بود.

به نفرات اول تا سوم این مسابقه به ترتیب دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار، دیپلم افتخار و مبلغ 500 دلار اهدا خواهد شد.



همچنین با نظر هیئت داوران از 5 هنرمند با نیم سکه بهار آزادی تقدیر خواهد شد.

هیئت داوران این مسابقه عبارتند از: مسعود سپهر، فرزاد ادیبی، مهدی سعیدی، جلال عطارزاده، محمد اردلانی و محمدرضا قادری

بخش ورک شاپ این جشنواره نیز در موسسه فرهنگی و هنری صبا به مدت 3 روز در تاریخ سیزدهم تا پانزدهم اریبهشت سال 1390 از ساعت 10 صبح تا 5 عصر با حضور محمد اردلانی برگزار می‌شود.



علاقه‌مندان جهت حضور در این ورکشاپ لازم است حداکثر پنج نمونه از پوسترهای خود در قطع 500 در700 پیکسل با فرمت JPG، به همراه بیوگرافی خود و اطلاعات تماس، تا تاریخ 11اردیبهشت ماه به پست الکترونیک جشنواره به نشانی peaceworkshp90@gmail.com ارسال نمایند.



حداکثر 20 نفر از متقاضیان برای حضور در این کارگاه انتخاب خواهند شد و آثار برتر طراحی شده در این ورک‌شاپ علاوه بر خانه هنرمندان در محل کنفرانس جهانی صلح به نمایش در خواهد آمد. همچنین دبیرخانه در نهایت از سه اثر برتر تولیدی این ورکشاپ با تقدیم لوح سپاس و نیم سکه بهار آزادی تقدیر خواهد کرد.