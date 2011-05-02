درمان پیرچشمی با کپی برداری از عدسی چشم انسان

دکتر حیدر سیاتیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از معضلات بیماران که بعد از 40 سالگی و عمل آب مروارید به وجود می آید عدم دید نزدیک یا همان پیرچشمی است.

وی با تاکید بر اینکه دانشمندان همواره در پی یافتن راه حلی برای رفع این اختلال بینایی بوده اند، افزود: متاسفانه هیچکدام از روشها تا کنون نتیجه ایده آلی در پی نداشته است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به ایده پر کردن کپسول عدسی چشم انسان بعد از عمل آب مروارید یا بدون داشتن آب مروارید برای درمان پیرچشمی به عنوان تنها راه حل اشاره کرد و گفت: اخیرا با معرفی لنز wiol که مشابه عدسی چشم انسان عمل می کند درمان پیرچشمی تا حد قابل توجهی امکان پذیر شده است.

این فوق تخصص قرنیه تاکید کرد: لنزهای مشابهی که به این منظور استفاده می شوند معمولا برای دید رانندگی و شب مشکلاتی در پی دارند و یا اینکه با تغییر سن و کدر شدن کپسول عدسی، توانایی لنزهای تطابقی نیز کاهش پیدا می کند.

سیاتیری ادامه داد: از آنجا که در لنز wiol از دو مکانیزم تطابقی و چندکانونی استفاده شده است، مشکلات لنزهای مشابه را نداشته و با خاصیت افزایش حجم، بعد از 24 تا 48 ساعت بعد از کاشتن در داخل کپسول عدسی از فردای عمل دید بیمار برای دور و نزدیک اصلاح می شود.

وی افزود: در این روش با استفاده از جراحی چند دقیقه ای و بدون نیاز به بیهوشی و بخیه و پانسمان، می توان چه در بیمارانی که آب مروارید دارند و آنهایی که آب مروارید ندارند ولی مبتلا به پیرچشمی هستند، با کاشتن این نوع لنز زندگی عادی را به آنها بازگرداند تا بتوانند تمام فواصل را بدون نیاز به عینک ببینند.

سیاتیری با اعلام اینکه این روش برای اولین بار در ایران توسط او انجام شده است، گفت: نتایج استفاده از این لنزها دور از انتظار بوده است. به طوریکه بیماران از فردای کاشتن لنز می توانند زندگی عادی خود را از سر بگیرند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: بنده به عنوان نماینده و مشاور لنز wiol این آمادگی را دارم که در زمینه مشاوره های علمی در خدمت همکارانم باشم.