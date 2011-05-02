95 میلیارد و 965 میلیون ریال مالیات در زنجان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عادل علیپور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد درآمد استان در سال‌جاری افزود: این در حالیست که این مبلغ در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 90 میلیارد و 227 میلیون ریال بود که نشان‌دهنده 6.4 درصد تغییر وصولی سال 90 در یک ماهه اول نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

وی در ادامه از تحقق 109.5 درصدی وصول مالیات در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه این روند تأثیر به‌سزایی در شکوفایی استان خواهد داشت.

علیپور با بیان اینکه مبلغ 133 میلیارد و 147 میلیون تومان مصوبه وصول مالیات استان در سال گذشته بود، افزود: خوشبختانه با تحقق مازاد این مبلغ، شاهد وصول 145 میلیارد و 800 میلیون تومان مالیات در سال 89 بودیم.

وی با اشاره به وضعیت درآمدهای تحقق یافته استان به تفکیک دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته ادامه داد: برخی از دستگاه‌های اجرایی استان از قبیل گمرک، ثبت اسناد و املاک، آموزش فنی و حرفه‌ای، بهزیستی و انتقال خون در این زمینه خوب عمل کرده‌اند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: همچنین استان زنجان بر اساس تحقق میزان وصول مالیاتی خود در 9 ماهه سال گذشته، در بین سایر استان‌ها رتبه 23 را به خود اختصاص داده است.

علیپور با بیان اینکه امسال سال مالی خوبی برای استان پیش‌بینی می‌کنیم، افزود: بدون شک، اگر سهم درآمد استان از سوی ستاد درآمد کشور ابلاغ شود می‌توان با برنامه‌ریزی‌های دقیق در این زمینه میزان وصول مالیات در سال 90 را حتی به 160 میلیارد تومان نیز رساند که در این صورت، استان سال مالی خوبی را پشت سر خواهد گذاشت.

وی با اشاره به افزایش حدود 10 درصدی وصول مالیات به میزان 12 میلیارد و 700 میلیون تومان در سال گذشته، افزود: با توجه به وصول مالیات‌های مستقیم، غیرمستقیم، درآمدهای مالیاتی و سایر موارد، سهم درآمدهای مالیاتی استان از کل درآمدهای استان 90.5 درصد بود و مابقی سهم سایر دستگاه‌ها است.

علیپور افزود: همچنین در بررسی عملکرد ادارات مالیاتی استان، شاهد افزایش 15 درصدی در وصول مالیات‌های غیرمستقیم و 27.9 درصدی در مالیات‌های مستقیم هستیم.