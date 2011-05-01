به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی‌پور در حاشیه جلسه عقد قرارداد صدور سنگ تزئینی به ازبکستان در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در هفته گذشته پذیرای هیئت تجاری از کشور ازبکستان بودیم که حاصل سفر این هیئت به شهر قم، عقد قرارداد مبنی بر صدور سنگ‌های تزئینی به آن کشور است.



وی با اشاره به اینکه این سنگ‌ها برای مرمت و بازسازی مقبره امام محمد بخارایی که در شهر سمرقند ازبکستان قرار دارد صادر می‌شود افزود: قبلا نیز سنگ‌های مرمریت سبز برای مرمت حرم امام حسین (ع) و دیگر ائمه و مساجد به کشورهای مختلف صادر شده است.



رئیس سازمان بازرگانی تصریح کرد: طبق این قرارداد که بین شرکت شکوفا مهر نوآور و نماینده دولت ازبکستان با ارزش ۵۴ هزار دلار منعقد گردیده است، طرف ایرانی سنگ‌های مرمر سبز به ابعاد مورد درخواست خریدار را تامین می‌نماید.



عالی‌پور با اشاره به اینکه این اولین قرارداد در سال جدید است گفت: صرف نظر از مبلغ قرارداد ارزش افزوده آن برای استان بسیار مهم است زیرا در صادرات سنگهای خام به کشورهای دیگر دنیا ارزش افزوده پائینی حاصل می‌شود درحالیکه صدور سنگهای تراش خورده ارزش افزوده بالایی را برای کشورمان ایجاد می‌نماید



وی با اشاره به سال جهاد اقتصادی گفت: صادرات ستون بنای اقتصاد هر کشور است و حرکت در جهت تقویت و رشد آن باعث پیشرفتهای اقتصادی و ریشه کنی فقر و بیکاری خواهد شد پس در سال جهاد اقتصادی توجه به صادرات باید در اولویت فعالیتهای همه ما چه مسئولین و چه تولید کنندگان و صادر کنندگان قرار گیرد.

