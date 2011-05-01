سرپرست اداره کل راه وترابری فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، در متن این حکم آمده است: با عنایت به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل راه وترابری استان فارس منصوب می شوید.

در ادامه این متن آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مصوبات دولت خدمتگزار ضمن تعامل، همکاری و هماهنگی با مسئولین استان و استفاده بهینه از کلیه توان و امکانات آن اداره کل نسبت به انجام امور محوله در حوزه استحفاظی کوشا و موفق باشید.

عباس قوامی پیش از این در دوره های مختلف مسئولیتهایی همچون معاونت راهداری، معاونت راه روستایی عهده دار بوده و اکنون معاونت اداری و مالی را بر عهده دارد که با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل راه و ترابری فارس نیز منصوب شد.