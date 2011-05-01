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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

مدیر فنی فوتبال فرانسه تعلیق شد

مدیر فنی فوتبال فرانسه تعلیق شد

"فرانکو بلاکوآر" به خاطر اظهاراتش مبنی بر اینکه سهمیه بازیکنان آفریقایی باید در تیم ملی فرانسه کاهش پیدا کند فعالیتش به حال تعلیق درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فرانسوی "مدیاپارت" گزارش داد در نشستی که نوامبر گذشته در فدراسیون فوتبال فرانسه صورت گرفت مقرر شد که شمار بازیکنان سیاهپوست و آنهایی که ملیت شمال آفریقایی دارند درتیم ملی کاهش پیدا کند. در این جلسه تصمیم گیری شد از حضور بازیکنان آفریقایی از سن 12 سال در مراکز تمرینی جلوگیری به عمل بیاید.

لورن بلان، سرمربی تیم فوتبال فرانسه، و اریک مومبائرتس، مربی تیم زیر 21 سال فرانسه هم از جمله حاضران در جلسه فوق بوده اند. بلان این اظهارات را رد کرده اما فعالیت بلاکوآر  به حال تعلیق درآمده است.

وزارت ورزش فرانسه و فدراسیون فوتبال این کشور در اطلاعیه ای مشترک خاطرنشان کرده اند: نتیجه تحقیقات توسط وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال فرانسه بر پایه یافته های هشت روز گذشته در حال پیگیری است.

کد مطلب 1302001

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