ضوابط بازاریابی و تخفیفات برای کارگزاران کالایی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف حمایت از اعضای کانون، رعایت و اخلاق حرفه ای، ایجاد تحول در صنعت کارگزاری، عدم ارائه امتیازات غیرعرف برای جلب مشتری از سوی شرکتهای کارگزاری وغیره ضوابط بازاریابی و تخفیفات در بورس ها و فرابورس به تصویب هیئت مدیره کانون کارگزاران رسیده و در جلسه روز گذشته در شرکت بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت.

در آخرین جلسه شرکت بورس اوراق بهادار که با حضور تمامی مدیران عامل شرکتهای کارگزاری فعال در بورس کالای ایران برگزار شد، سید روح اله میرصانعی دبیر کل کانون کارگزاران به ارائه توضیحات پیرامون ضوابط بازاریابی و تخفیفات در بورس کالای ایران پرداخت.

وی دلیل برگزاری جلسه را رفع شائبه های احتمالی در خصوص اجرای ضوابط مذکور عنوان کرد و افزود: ارائه امتیازات غیر عرف برای جلب مشتریان دیگر شرکتها و یا مشتریان جدید، جلوگیری از ارائه تخفیفاتی که باعث بالا رفتن توقع بی جهت مشتریان و در نهایت تمامی مواردی که باعث تخریب صنعت کارگزاری می شود، از جمله دلایلی است که موجبات ایجاد و تصویب و اجرای این ضوابط را فراهم کرد.

میرصانعی با اشاره به اینکه رعایت مقررات مذکور منافع صنعت کارگزاری را در بر خواهد داشت، در خصوص جزئیات ضوابط مذکور توضیحاتی ارائه داد و به سئوالهای کارگزاران در این زمینه پاسخ داد.

دبیرکل کانون کارگزاران در انتهای جلسه، کلیه اعضای کانون را به رعایت اخلاق حرفه ای و احترام به مصوبات مذکور دعوت کرد.