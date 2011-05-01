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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

هافبک برزیلی سپاهان در اصفهان می‌ماند

هافبک برزیلی سپاهان در اصفهان می‌ماند

اصفهان - خبرگزاری مهر: با وجود اینکه در برخی رسانه‌ها شایعاتی در مورد حضور جانواریو هافبک برزیلی سپاهان در تیم استقلال به گوش می‌رسد، این مذاکرات از سوی وی تکذیب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در روزهای گذشته صحبت‌هایی در مورد بازگشتن برخی بازیکنان دو فصل پیش استقلال به این تیم تهرانی به گوش می‌رسید و موافقت ضمنی مدیرعامل آبی‌پوشان تهرانی با این مسئله نیز شایعات را افزایش داد.

صبح امروز برخی روزنامه‌ها از حضور مدیر برنامه‌های جانواریو در باشگاه استقلال برای مذاکره با این باشگاه خبر دادند که این مذاکرات از سوی بازیکن برزیلی سپاهان تکذیب شد.

جانواریو در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در مورد این شایعات اظهار داشت: هیچ مذاکره‌ای با باشگاه استقلال نداشتم و تنها دلیل حضور مدیر برنامه‌هایم در این باشگاه مشکلی بود که در مورد مسائل مالی با این باشگاه دارم و حضورم در استقلال صحت ندارد.

جانواریو برای فصل آینده نیز با سپاهان قرارداد دارد.

کد مطلب 1302010

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